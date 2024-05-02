В Ивановской области поймали поджигателя вышки сотовой связи

В Ивановской области полицейские взяли местного жителя, который устроил поджог вышки сотовой связи за 350 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

18-летнему Александру несколько дней назад в мессенджере поступило предложение от неизвестного заработать крупную сумму денег. Для этого надо было устроить поджог на базовой станции сотовой связи в деревне Жуково под Ивановом.

В ночь на 1 мая молодой человек справился с задачей и устроил пожар на станции. После этого она оказалась частично уничтожена. В тот же вечер злоумышленника задержали. Против него открыто дело по статье "Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества", парню грозит до пяти лет тюрьмы.