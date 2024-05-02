В Ивановской области поймали поджигателя вышки сотовой связи
В Ивановской области задержали парня, устроившего поджог вышки сотовой связи
В Иванове поймали поджигателя вышки сотовой связи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В Ивановской области полицейские взяли местного жителя, который устроил поджог вышки сотовой связи за 350 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.
18-летнему Александру несколько дней назад в мессенджере поступило предложение от неизвестного заработать крупную сумму денег. Для этого надо было устроить поджог на базовой станции сотовой связи в деревне Жуково под Ивановом.
В ночь на 1 мая молодой человек справился с задачей и устроил пожар на станции. После этого она оказалась частично уничтожена. В тот же вечер злоумышленника задержали. Против него открыто дело по статье "Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества", парню грозит до пяти лет тюрьмы.
Подобный случай был ранее в Смоленской области, там трое подростков за деньги подожгли релейные шкафы. Сейчас фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ (диверсия), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.