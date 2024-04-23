Три подростка соблазнились деньгами и пошли на диверсию в Смоленске, теперь им грозит до 20 лет

Сотрудники УФСБ по Смоленской области и линейного МВД России задержали трёх подростков из Краснинского района за поджог релейных шкафов по заданию из мессенджера. Несовершеннолетние пытались устроить диверсию на железной дороге 17 апреля, сообщают ФСБ и СК.

Улики в деле о поджоге релейных шкафов в Смоленской области. Фото © УФСБ России по Смоленской области

"По версии следствия, 17 апреля текущего года несколько несовершеннолетних за денежное вознаграждение совершили действия, направленные на разрушение транспортной инфраструктуры. Подростки были задержаны, в настоящее время одному из фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного [статьёй] 281 УК РФ (диверсия), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в СУ СКР по Смоленской области.

Улики в деле о поджоге релейных шкафов в Смоленской области. Фото © УФСБ России по Смоленской области

В ФСБ уточнили, что юноши признались в содеянном и рассказали, что решились на поджог ради денежного вознаграждения по заданию куратора из мессенджера. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается. По статье "Диверсия" предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.