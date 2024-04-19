Силовики задержали двух подростков, пытавшихся поджечь вертолёт Ми-8 на аэродроме в Самаре

Двое подростков задержаны в Самарской области за попытку поджога вертолёта Ми-8 на территории военного аэродрома Кряж. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, несовершеннолетние прежде уже совершали преступления и на их счету это далеко не первая диверсия.

"Сотрудники Самарского УФСБ и военной контрразведки совместно с оперативниками ГУ МВД установили и задержали по горячим следам злоумышленников, пытавшихся 17 апреля совершить поджог вертолёта Ми-8 на территории военного аэродрома Кряж (к счастью, неудачно)", — написал он в телеграм-канале.

По данным парламентария, задержаны двое 16-летних старшеклассников из Тольятти. В ходе допроса подростки признались, что действовали по заданию украинских спецслужб и до этого уже организовывали другие диверсии и теракты в Самарской области. В частности, они подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, а также вышку сотовой связи в Тольятти и нефункционирующий поезд на ж/д станции Жигулёвское Море. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".