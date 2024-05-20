Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 06:54

Россиянина задержали за подготовку теракта в День Победы

ФСБ задержала жителя Биробиджана, собиравшегося совершить поджог в День Победы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Биробиджана, планировавшего устроить поджог 9 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Еврейской автономной области (ЕАО). Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

"Он готовился совершить в День Победы теракт — "поджечь расположенный в многоквартирном жилом доме города Биробиджана пункт отбора на военную службу по контракту Министерства обороны Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Дома и в гараже задержанного прошли обыски, изъята зажигательная горючая смесь, предназначенная для поджога. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта", мужчину отправили в СИЗО.

ФСБ ликвидировала террориста в Карачаево-Черкесии
ФСБ ликвидировала террориста в Карачаево-Черкесии

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму. Его готовили двое россиян, завербованные украинской разведкой. Их задержали при попытке минирования. Глава полуострова Сергей Аксёнов поблагодарил ведомство за работу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Криминал
  • Еврейская автономная область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров