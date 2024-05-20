Россиянина задержали за подготовку теракта в День Победы

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Биробиджана, планировавшего устроить поджог 9 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Еврейской автономной области (ЕАО). Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

"Он готовился совершить в День Победы теракт — "поджечь расположенный в многоквартирном жилом доме города Биробиджана пункт отбора на военную службу по контракту Министерства обороны Российской Федерации", — говорится в сообщении.