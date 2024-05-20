Россиянина задержали за подготовку теракта в День Победы
ФСБ задержала жителя Биробиджана, собиравшегося совершить поджог в День Победы
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Биробиджана, планировавшего устроить поджог 9 мая 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Еврейской автономной области (ЕАО). Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.
"Он готовился совершить в День Победы теракт — "поджечь расположенный в многоквартирном жилом доме города Биробиджана пункт отбора на военную службу по контракту Министерства обороны Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Дома и в гараже задержанного прошли обыски, изъята зажигательная горючая смесь, предназначенная для поджога. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к совершению террористического акта", мужчину отправили в СИЗО.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Крыму. Его готовили двое россиян, завербованные украинской разведкой. Их задержали при попытке минирования. Глава полуострова Сергей Аксёнов поблагодарил ведомство за работу.
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