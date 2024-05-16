ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на железной дороге в Республике Крым, который готовили двое российских граждан, завербованные украинской военной разведкой. Об этом проинформировали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1999 г. р. и его сожительницы 2000 г. р., планировавших по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Республики Крым", — рассказали в ЦОС.

По информации службы, молодого человека в октябре 2023 года через мессенджер завербовал сотрудник ГУР Незалежной. Впоследствии мужчина убедил свою сожительницу содействовать ему в выполнении поставленных украинскими спецслужбами заданий. В апреле нынешнего года они извлекли из заготовленного в Севастополе тайника взрывное устройство, которое намеревались установить под ж/д полотном неподалёку от села Октябрьского в Ленинском районе республики. При попытке минирования оба злоумышленника были задержаны.