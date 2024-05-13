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13 мая, 07:33

В Нижегородской области задержали мужчину по подозрению в спонсировании ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали мужчину по подозрению в госизмене в виде финансирования Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"ФСБ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность [мужчины], причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ", — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что после начала спецоперации мужчина переводил деньги на счёт зарегистрированного на Украине фонда для приобретения украинскими войсками бронетехники, боеприпасов, экипировки и лекарств. В ФСБ отметили, что подозреваемый покидал Россию, скрываясь от частичной мобилизации. Кроме того, он привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье о госизмене.

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А ранее Life.ru писал, что силовики задержали девять телефонных мошенников, которые финансировали ВСУ. Семь человек стали жертвами аферистов и лишились более 50 миллионов рублей. Оставшаяся часть подозреваемых находится за пределами РФ, их объявят в международный розыск.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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