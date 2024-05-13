В Нижегородской области задержали мужчину по подозрению в спонсировании ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали мужчину по подозрению в госизмене в виде финансирования Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"ФСБ пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность [мужчины], причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооружённым силам Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ", — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что после начала спецоперации мужчина переводил деньги на счёт зарегистрированного на Украине фонда для приобретения украинскими войсками бронетехники, боеприпасов, экипировки и лекарств. В ФСБ отметили, что подозреваемый покидал Россию, скрываясь от частичной мобилизации. Кроме того, он привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах. Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье о госизмене.