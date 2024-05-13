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13 мая, 07:15

Силовики задержали девять телефонных мошенников, финансировавших ВСУ

Силовики задержали в разных регионах России группу телефонных мошенников, доходы которых шли в том числе на финансирование ВСУ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Силовики задержали девять телефонных мошенников, финансировавших ВСУ. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Несмотря на принимаемые нарушителями закона меры конспирации, <...> [сотрудники МВД] и ФСБ России задержали девять жителей разных регионов нашей страны. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в создании преступного сообщества, участии в его деятельности, мошенничестве и вымогательстве", — написала она.

На данный момент известно о семи жертвах мошенников, с которых они получили более 50 миллионов рублей. Сколько именно ушло на оказание помощи украинской армии, не указывается. Ещё часть подозреваемых находится за пределами России, их объявят в международный розыск. От рук преступников пострадали несколько жителей Москвы.

Схема аферистов заключалась в следующем: будучи обученными психологическим приёмам, они убеждали пострадавших взять несколько крупных кредитов и, пугая якобы опасностью для их близких, заставляли "спасти их", уехав из региона проживания, оборвав связь с родными. Тем временем мошенники представляли это родственникам как похищение и уже у них требовали новые деньги. Уголовные дела возбудили по статьям "Мошенничество", "Вымогательство" и "Организация преступного сообщества".

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Ранее в Тюменской области задержали троих подростков, которые работали курьерами у телефонных мошенников. Они забирали по пять тысяч от каждой "добычи" аферистов. Ущерб составил около 900 тысяч рублей.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Матвей Константинов
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