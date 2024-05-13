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13 мая, 01:57

Тюменские подростки попались полиции, помогая аферистам обворовывать пенсионеров

В Тюменской области задержали троих подростков, обманывавших пенсионеров

В Тюменской области сотрудники полиции задержали троих несовершеннолетних курьеров телефонных аферистов. Как сообщает пресс-служба МВД, жители города Ишима нашли объявление о работе криминальными посыльными в одном из мессенджеров.

"Подозреваемые по указанию неустановленных кураторов приезжали к пенсионерам возрастом 75–80 лет, обманутым аферистами по схеме "Ваш родственник попал в ДТП", и забирали у них наличные, после чего переводили их сообщникам, оставляя себе по пять тысяч рублей от каждой суммы в качестве денежного вознаграждения", — указали в ведомстве.

Всего пострадали шесть жителей города Ишима и Абатского района, ущерб от действий малолетних аферистов составил около 900 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Евгения Мосс
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