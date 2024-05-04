Россиянин по хитрой схеме похитил у банка 28 млн и сменил ФИО, но его всё равно вычислили В Ленобласти мужчина похитил 28,2 млн рублей у финансовой организации 4 мая, 13:12 Жителя Мурино в Ленобласти задержали за кражу 28 миллионов рублей. Видео © Telegram / Петербургская полиция

В Ленинградской области полиция задержала жителя города Мурино, которого подозревают в хищении 28 миллионов рублей у финансово-кредитной организации. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Жителя Мурино в Ленобласти задержали за кражу 28 миллионов рублей. Видео © Telegram / Петербургская полиция

"3 мая в полицию обратился представитель финансово-кредитного учреждения, который сообщил о хищении 28,2 миллиона рублей, принадлежащих организации", — говорится в тексте.

Задержать преступника удалось в тот же день по горячим следам. Мошенником оказался 35-летний житель г. Мурино Всеволожского района Ленобласти. Чтобы скрыться от правоохранителей в случае провала своих махинаций, мужчина заблаговременно поменял себе паспорт, изменив фамилию и отчество, но это ему не помогло.

План по обогащению за счёт банка был прост. Задержанный придумал, как совершать фиктивные операции по возврату денег через платёжные терминалы. При этом средства никуда не уходили, а оставались на счету. Преступник успел совершить несколько таких операций в период с 28 апреля по 2 мая. Тем самым он нанёс ущерб организации на сумму в 28,2 миллиона рублей.

Во время обысков полицейские изъяли у подозреваемого девять терминалов, чеки, документы, два мобильных телефона. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ вымогать деньги у россиян — они звонят, представляясь страховыми агентами, и сообщают о якобы необходимости замены полиса ОМС. Для этого нужно скачать на телефон приложение министерства здравоохранения, оказывающееся фишинговой программой для удалённого доступа к гаджету. У людей, поддавшихся уговорам и скачавших приложение, впоследствии пропадают деньги со счетов.

Авторы Татьяна Миссуми