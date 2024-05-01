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1 мая, 16:53

Банда грузин украла более 170 редких книг русских классиков на миллионы долларов

NYT: Из библиотек Европы украли свыше 170 редких изданий книг русских классиков

За последние два года из библиотек Европы пропало свыше 170 редких изданий книг русских писателей XIX века, в частности Александра Пушкина. По данным The New York Times (NYT), к преступлению причастны девять грузин.

Четверых из них задержали в конце апреля в Грузии, при себе у злоумышленников оказалось свыше 150 экземпляров. Ещё троих арестовали осенью во Франции, по одному были найдены в Эстонии и Литве. Примечательно, что некоторые издания были проданы на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому, вероятно, вернуть их уже не получится, отмечает издание.

Ход расследования, получившего название "Операция "Пушкин", контролировали в Париже. Le Parisien пишет, что некоторые из подозреваемых участвовали в краже редких прижизненных изданий Пушкина 1820–1830-х годов в Париже. Предварительно, ущерб в тот раз составил более 2,6 миллиона долларов — каждая книга стоит десятки или сотни тысяч долларов. При этом речь идёт не только о произведениях Пушкина, но и о работах Николая Гоголя, Ивана Крылова, Михаила Лермонтова, украинского поэта Тараса Шевченко, а также ряде исторических пособий. Больше всего книг недосчитались в Варшавском университете — 78 экземпляров.

Найдены утерянные в годы войны книги братьев Гримм
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Напомним, ранее Life.ru писал, что троих граждан Грузии задержали в Париже в ноябре 2023 года. Они попались на хищении редких книг Пушкина из библиотек. Один из преступников сразу признался в содеянном, рассказав, что у кражи был заказчик. При этом он не назвал имени.

Обложка ©

Unsplash / Janko Ferlic

Никита Осипов
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