Найдены утерянные в годы войны книги братьев Гримм AMU: Польские учёные нашли 27 книг братьев Гримм с их рукописными пометками 30 апреля, 11:24 Братья Гримм. Обложка © wikipedia.org

Учёные обнаружили в библиотеке польского Университета Адама Мицкевича (AMU) в Познани 27 уникальных томов из коллекции писателей Якоба и Вильгельма Гримм, в которых есть множество их собственноручных заметок. Об этом сообщает само образовательное учреждение.

В Познани нашли 27 томов из коллекции братьев Гримм. Фото © Х / UAM_Posnan

В Познани нашли 27 томов из коллекции братьев Гримм. Фото © Х / UAM_Posnan

Специалисты рассказали, что книги из библиотеки братьев Гримм считались утерянными в годы Второй мировой войны. Однако полгода назад историки получили подтверждение того, что тома могли затеряться в архивах. Несколько месяцев поисков увенчались успехом, книги были найдены.

Братья Гримм оставляли на полях изданий подробные заметки. Это поможет учёным приоткрыть тайну того, как писатели искали темы для своих произведений, выбирали сюжет и какие изменения позже вносили. В частности, речь идёт о таких популярных рассказах, как "Гензель и Гретель" и "Румпельштильцхен".

Сейчас историки Германии и Польши хотят объединить усилия для изучения рукописных пометок братьев Гримм. Кроме того, появилась надежда, что удастся обнаружить и другие личные предметы писателей.

Ранее сообщалось, что исследователям удалось найти древние артефакты, находящиеся на датском боевом корабле "Грибшунден", который покоился в морской пучине с тех пор, как после пожара затонул в 1495 году неподалёку от берегов Швеции.

Авторы Татьяна Миссуми