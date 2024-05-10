Мошенники научились взламывать аккаунты в Telegram под видом техподдержки 10 мая, 07:42 Мошенники в Telegram придумали метод взлома аккаунтов. Обложка © Freepik

Мошенники практикуют новый способ взлома аккаунтов в Telegram, маскируясь под службу техподдержки или используя сторонние каналы с ботами для заработка или ссылками для голосования. Об этом в РИА "Новости" узнали у сотрудников "Роскачества".

"Потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру. Для этого человеку рекомендуют перейти на фишинговый сайт, по интерфейсу напоминающий Telegram, и ввести номер телефона и код безопасности", — объяснили в ведомстве.

После того как пользователь выполнил указания, злоумышленники получают доступ к его аккаунту и частным перепискам. Также россиянам не следует доверять сомнительным каналам и "экспертам", предлагающим разбогатеть на криптовалютах или инвестициях, предупредили в "Роскачестве". Человека должно насторожить то, что под постами в таких каналах закрыты комментарии, а "специалист" предлагает передать ему аккаунт во временное пользование с целью "показать", как можно зарабатывать.

И, наконец, не стоит переходить по ссылкам от неизвестных лиц. Зачастую аферисты просят всего лишь проголосовать за якобы ребёнка знакомого, который участвует в каком-то конкурсе. Однако переход по ссылке оказывается ловушкой. В "Роскачестве" добавили, что около 5% опрошенных россиян признались, что сталкивались с мошенниками в Telegram.

Чтобы обезопасить себя, нужно использовать сложные пароли, подключить двухфакторную аутентификацию, антивирус и никогда не переходить по сомнительным ссылкам и не вступать в сомнительные телеграм-сообщества.

Ранее Life.ru предупредил, что активизировались аферисты, прикрывающиеся деятельностью благотворительных фондов. Также в майские праздники можно стать жертвой мошенников, которые предлагают забронировать место для отдыха, например шашлычную зону в парке или у озера.

Авторы Татьяна Миссуми