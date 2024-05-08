Россиянам назвали главные схемы мошенников в майские праздники и объяснили, как не стать жертвой

Во время майских праздников активизируются мошенники. В их противозаконной деятельности можно выделить несколько распространённых схем. Так, например, злоумышленники могут притворяться сотрудниками благотворительных фондов, рассказал эксперт по информационным технологиям Сергей Липов.

"Мошенники могут создавать фальшивые организации, утверждая, что собирают средства для помощи ветеранам или другим нуждающимся. Важно проверять, имеет ли фонд официальную регистрацию и прозрачную отчётность", — посоветовал специалист в разговоре с RT.

Кроме того, распространён способ обмана на бронировании разных объектов отдыха. Липов рекомендует бронировать шашлычные зоны, загородную недвижимость и прочее только через проверенные сервисы либо лично посещать их для брони. По словам эксперта, обман возможен и в сфере продажи товаров, особенно по очень низким ценам, поэтому всех продавцов нужно подвергать дополнительной проверке и читать отзывы.

"Следует быть крайне осторожным с тем, какую личную информацию вы раскрываете в Интернете или при личных встречах. Всегда обращайте внимание на подробности и проверяйте информацию через официальные источники или обращайтесь за помощью к специалистам", — заключил Липов.