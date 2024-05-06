Лидера рок-группы "Калинов мост" развели на крупную сумму

Солисту группы "Калинов мост" Дмитрию Ревякину поступил звонок по WhatsApp. Голос на другом конце провода представился человеком из "Госуслуг" и начал диктовать алгоритм "спасения" денег музыканта. Согласно плану "сотрудника", Ревякин должен был снять со счёта все деньги и отвезти их некой даме в Видное. Артист так и сделал, свои 134 тысячи рублей он больше не видел.

Мораль такова, что иногда не стоит доверять "людям с госуслуг", как своим близким друзьям. Однако и здесь доверчивого человека может подстерегать опасность. К примеру, футболист "Спартака" Леон Классен отправил мошенникам 900 тысяч рублей. Злоумышленники написали ему с незнакомого номера, представившись именем друга. Сперва "дружище" попросил у защитника "красно-белых" 400 тысяч рублей в долг, а через день вернулся и попросил ещё денег.