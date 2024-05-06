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6 мая, 11:18

Лидера рок-группы "Калинов мост" развели на крупную сумму

Лидер группы "Калинов мост" Ревякин отдал в руки мошенников 134 тысячи рублей

Лидер группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин. Фото © VK / Калинов мост

Лидер группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин. Фото © VK / Калинов мост

Российский музыкант, поэт, композитор, создатель и лидер рок-группы "Калинов мост" Дмитрий Ревякин попался на уловку интернет-мошенников. Он отправил 134 тысячи рублей злоумышленнику, сообщает МК.Ru.

Солисту группы "Калинов мост" Дмитрию Ревякину поступил звонок по WhatsApp. Голос на другом конце провода представился человеком из "Госуслуг" и начал диктовать алгоритм "спасения" денег музыканта. Согласно плану "сотрудника", Ревякин должен был снять со счёта все деньги и отвезти их некой даме в Видное. Артист так и сделал, свои 134 тысячи рублей он больше не видел.

В Чебоксарах второклашка перевела мошенникам с телефонов родителей почти 1,5 млн рублей
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Мораль такова, что иногда не стоит доверять "людям с госуслуг", как своим близким друзьям. Однако и здесь доверчивого человека может подстерегать опасность. К примеру, футболист "Спартака" Леон Классен отправил мошенникам 900 тысяч рублей. Злоумышленники написали ему с незнакомого номера, представившись именем друга. Сперва "дружище" попросил у защитника "красно-белых" 400 тысяч рублей в долг, а через день вернулся и попросил ещё денег.

Владимир Озеров
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