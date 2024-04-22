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22 апреля, 12:33

Классена из "Спартака" развели почти на миллион рублей от имени друга

Футболист "Спартака" Классен попался на уловку мошенников и потерял 900 тысяч

Футболист "Спартака" Леон Классен. Фото © ФК "Спартак"

Футболист "Спартака" Леон Классен. Фото © ФК "Спартак"

Футболист клуба "Спартак" Леон Классен попался на уловку мошенников и потерял 900 тысяч рублей. Злоумышленники позвонили игроку с неизвестного номера и обманули, представившись именем друга. Об этом пишет "Звезда" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, сначала "приятель" попросил у спортсмена дать в долг 400 тысяч рублей. Классен не заподозрил никакого подвоха и выручил собеседника. На следующий день он снова вышел с ним на связь и попросил ещё 700 тысяч рублей. Щедрый футболист отказывать не стал, но всю сумму перевести не смог. Из-за лимита на карте он перевёл "другу" полмиллиона.

Правда вскрылась через несколько дней, когда Классен встретился с приятелем, именем которого представились мошенники. Оказалось, что знакомый денег у него не просил. Обманутый Классен обратился в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Ранее Life.ru писал, что мошенники развели сотрудника ЧОПа "Газпрома" почти на 200 тысяч рублей. Они начали с ним общение на сайте знакомств под видом обворожительной американки.

Андрей Бражников
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