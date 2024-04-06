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6 апреля, 13:53

Нападающего сборной РФ по волейболу Михайлова развели мошенники на 8 млн рублей

Нападающий казанского "Зенита" и сборной России по волейболу Максим Михайлов. Обложка © ТАСС / МихаилТерещенко

Нападающий казанского "Зенита" и сборной России по волейболу Максим Михайлов. Обложка © ТАСС / МихаилТерещенко

Нападающего казанского "Зенита" и сборной России по волейболу Максима Михайлова обманули на восемь миллионов рублей. Сегодня задержали полицейского, которого подозревают в организации мошеннических схем, сообщает SHOT.

Выяснилось, что преступники позвонили спортсмену ещё в сентябре прошлого года. Они призвали волейболиста перевести деньги на "безопасный счёт", чтобы их не украли. В итоге 36-летний нападающий дошёл до банкомата и перевёл около 8,4 миллиона рублей злоумышленникам. Было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Сегодня полиция задержала инспектора ДПС Управления МВД России по городу Казани. Следствие подозревает, что правоохранитель помогал обналичивать украденные деньги, в том числе и у Михайлова. Остальных членов группировки также уже поймали.

Телефонные мошенники придумали схему с уголовным делом и обманули россиян на миллионы
Телефонные мошенники придумали схему с уголовным делом и обманули россиян на миллионы

Ранее Life.ru писал, что мошенники развели сотрудника ЧОПа "Газпрома" почти на 200 тысяч рублей. Они начали с ним общение на сайте знакомств под видом обворожительной американки. Позже девушка попросила внести пошлину за отправленный в РФ подарок для возлюбленного, но презента мужчина так и не дождался.

Александра Мышляева
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