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"Капитанша армии США" соблазнила эффектными формами и обчистила чоповца "Газпрома"

Мошенники с сайта знакомств обманули на 200 тысяч сотрудника ЧОПа "Газпрома"

29 февраля, 08:26
Капитан армии США, от имени которой выманивали деньги у россиянина. Обложка © t.me / Mash на Мойке

Капитан армии США, от имени которой выманивали деньги у россиянина. Обложка © t.me / Mash на Мойке

Мошенники развели сотрудника ЧОПа "Газпрома" почти на 200 тысяч рублей, вступив с ним в переписку на сайте знакомств от имени обворожительной американки, имеющей военное звание капитана. Об этом пишет Mash на Мойке.

Россиянин пытался найти вторую половинку через интернет. Там он познакомился с 31-летней американкой Уиллой Суарез, она привлекла его симпатичными фотографиями и далеко идущими обещаниями. Когда переписка перешла в мессенджер, женщина решила порадовать избранника и якобы отправила ему посылку из Америки.

Но коробку внезапно задержали "таможенники из Домодево", тогда Суарез предложила использовать частную доставку, где требовалось внести пошлину — 90 тысяч рублей. Мужчина не задумываясь оплатил. Но ситуация повторилась, и он вновь внёс такую же сумму.

Затем таможенники якобы просветили посылку и обнаружили внутри "крупную сумму денег". Суарез попросила переслать ещё 400 тысяч рублей для получения сертификата Международного валютного фонда. И только тогда россиянин заподозрил неладное и обратился в полицию.

Россиян предупредили, что мошенники могут управлять смартфонами через приложения
Россиян предупредили, что мошенники могут управлять смартфонами через приложения

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 27-летнего курьера телефонных мошенников, который обманул пенсионерку почти на два миллиона рублей и подарил ей цветы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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