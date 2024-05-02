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2 мая, 19:28

В Чебоксарах второклашка перевела мошенникам с телефонов родителей почти 1,5 млн рублей

МВД: В Чебоксарах 9-летняя девочка перевела мошенникам 1,3 миллиона рублей

В Чебоксарах мошенники уговорили девятилетнюю девочку перевести им родительские деньги в обмен на предметы для онлайн-игры (робуксы), сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

Девочка зарегистрировалась в группе по раздаче робуксов. Для их получения нужно было выполнить ряд "заданий", в том числе сфотографировать разблокированный экран телефона, войти в банковские приложения, закрыть вклады и перевести деньги незнакомцам. В результате второклашка совершила 11 трансакций по 100 тысяч рублей, взяла кредит на 460 тысяч рублей и потратила с него 200 тысяч на робуксы.

О произошедшем правоохранителям рассказала 33-летняя мать девочки, подав заявление о мошенничестве против её дочери.

"В тот вечер на телефон главы семейства пришло сообщение о закрытии банковского вклада. Телефоны обоих родителей и планшет находились у дочери, которая в тот момент общалась по видеосвязи с незнакомцем", — сообщили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает виновных.

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Ранее Life.ru писал, что мошенники стали пользоваться очередной схемой, из-за которой могут пострадать пенсионеры. Злоумышленники стали требовать личные данные пенсионеров под предлогом выплат. В свою очередь, в Госдуме напомнили, что на 9 Мая все полагающиеся выплаты происходят без дополнительных звонков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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