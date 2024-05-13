Третий житель Приморья за месяц задержан за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники УФСБ РФ по Приморскому краю задержали местного жителя, обвинив его в государственной измене и шпионаже на разведку Украины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной антитеррористической комиссии. Это уже третий житель региона за последний месяц, которого задержали по обвинению в нарушении статьи 275 УК РФ "Государственная измена".

"Я понимаю, что я предоставлял эту информацию, она могла быть использована против Вооружённых сил Российской Федерации. Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию", — пообещал мужчина, которому грозит пожизненный срок.

Задержанным, по данным РИА "Новости", оказался житель Владивостока 1976 года рождения. Его отправили под стражу.