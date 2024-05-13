Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 00:41

Третий житель Приморья за месяц задержан за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники УФСБ РФ по Приморскому краю задержали местного жителя, обвинив его в государственной измене и шпионаже на разведку Украины, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной антитеррористической комиссии. Это уже третий житель региона за последний месяц, которого задержали по обвинению в нарушении статьи 275 УК РФ "Государственная измена".

"Я понимаю, что я предоставлял эту информацию, она могла быть использована против Вооружённых сил Российской Федерации. Я раскаиваюсь, реально раскаиваюсь. Готов сотрудничать, помогать предварительному следствию", — пообещал мужчина, которому грозит пожизненный срок.

Задержанным, по данным РИА "Новости", оказался житель Владивостока 1976 года рождения. Его отправили под стражу.

ФСБ задержала жителя Приморья, работавшего на украинскую военную разведку
ФСБ задержала жителя Приморья, работавшего на украинскую военную разведку

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья, который действовал в сговоре с организацией, подконтрольной Минобороны Украины. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров