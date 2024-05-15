Полицейский помогал мигрантам прописаться в РФ с помощью фальшивых украинских паспортов

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ России пресекли канал нелегальной миграции. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержание фигурантов по делу о нелегальной миграции в Подмосковье. Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным следствия, посредниками в оказании незаконных услуг были двое уроженцев зарубежных государств. Они искали иностранцев, которые хотели приобрести гражданство России по упрощённой схеме. Им за деньги изготавливали подложные документы граждан Украины, которые передавались в миграционное подразделение УМВД России по городскому округу Домодедово. Зная о мутной схеме, сотрудник ведомства организовывал мигрантам выдачу российских паспортов.

Сейчас установлено 12 подобных инцидентов, добавила Волк. Каждый из мигрантов заплатил за криминальную услугу около 500 тысяч рублей. Всех их задержали за приобретение и использование заведомо поддельных документов.

"Сотрудник, который подозревается в причастности к незаконным действиям, уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Следственными органами в отношении его возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 292.1 и 322.1 УК РФ. Двое предполагаемых посредников обвиняются в организации незаконной миграции", — говорится в сообщении Волк.

Подмосковное управление СК уточняет, что по делу задержаны 15 человек. В зависимости от роли они подозреваются в организации незаконной миграции, служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа. Противоправная деятельность продолжалась с июля по декабрь 2023 года. Нелегалы, по данным следствия, регистрировались на территории Херсонской области. Четверо подозреваемых арестованы, 11 находятся под подпиской о невыезде.