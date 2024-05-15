Как украинский экс-прокурор разбогател на мигрантах в Москве и перебрался в Дубаи После теракта в "Крокусе" силовики пристально изучают фирмы, помогающие за деньги легализоваться иностранцам. Как выяснил Life.ru, одна из них основана украинским бывшим прокурором. Как и где он живёт? 14 мая, 21:30 Гендиректор и основатель агентства "Мигрон" — бывший украинский прокурор 34-летний Игорь Данилов. Коллаж © Life.ru . Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © VK / Игорь Данилов

Если из Москвы ввести в популярном поисковике запрос "помощь в оформлении мигрантов", то первой на выдаче окажется реклама некоего "Мигцентра".

Реклама "Мигцентра". Фото © Yandex.ru

— РВП, ВНЖ, гражданство за 2–4 месяцев. Получение желаемого статуса. Гарантируем результат по договору. 100% конфиденциальность, — сайт центра убедителен. Говорится, что специалисты фирмы оформляют около пятисот иностранцев ежемесячно. Стоимость от 33 тысяч рублей. Призывают спешить, а то цены вот-вот взлетят. Чтобы быстро узнать способы оформления, предлагается за две минуты пройти тест.

В графе "Гражданство" выбираем страны Средней Азии и Закавказья, Украину, Казахстан либо Молдову. Указываем, где родились, образование, есть ли среди родственников россияне. Life.ru попробовал разные варианты и выяснил, что какие ответы ни выбери, результат будет один: "Готово! Вероятность получить РВП, ВНЖ и гражданство РФ в срок от двух с половиной месяцев 99%. Для получения пошагового плана укажите номер телефона, чтобы мы вам дозвонились".







Кто работает в миграционном агентстве

Если набрать номер "Мигцентра", попадаешь на робота, который предложит повисеть на линии. За пару минут трубку не подняли, но пришла СМС с Migron.ru (это портал-близнец "Мигцентра"): "Спасибо за звонок, мы перезвоним". И действительно перезвонили.

— Агентство "Мигрон". Чем можем помочь? — перенабирает оператор.

— Я россиянин с ИП в сфере монтажных работ. Будет пятнадцать сотрудников из Средней Азии. Некоторые уже здесь. Надо сделать РВП, впоследствии ВНЖ, а некоторым гражданство, — ставлю я мифическую задачу.

— Раз часть работников уже здесь, тем более надо спешить. С нелегалами становится строже. Встреча с юристами в нашем офисе только по записи. На какое число записать? — ответила оператор.

Life.ru вычислил нескольких юристов "Мигрона". Одних клиентов обслуживала 60-летняя Наталия Куликова. Судя по всему, экс-сотрудница российского филиала Международной организации по миграции ООН, возглавляемой старшим советником Джо Байдена. Других мог обслуживать 29-летний Байрам Гаджиев: переехав лет десять назад в Россию, он зарегистрировался в Славянске-на-Кубани на одной жилплощади с 48-летней Светланой Гаджиевой, а затем перебрался в Москву, где уже осели отец, дядя, кузен и другие родственники.

Команда агентства "Мигрон" — оно же "Мигцентр". Фото © OK / Игорь Данилов

За сайтами Migron.ru и Migcentr.com стоит одна команда. У неё есть и другие миграционные порталы, причём в разных доменах, например казахском. Ребята тратятся на рекламу и ведут соцсети, в том числе выкладывают ролики на Youtube. Штаб-квартира находится в Таганском районе в здании, которое прежде занимала церковь сайентологии (признана нежелательной в РФ).

— МВД внесло законопроект об ужесточении правил для мигрантов. Получите РВП И ВНЖ как можно скорее, чтобы продолжать жить в России спокойно и законно, — такие видео команда "Мигрон" размещает в сети Интернет десятками.

Кто основал агентство "Мигрон"

Гендиректор и основатель агентства "Мигрон" — бывший украинский прокурор 34-летний Игорь Данилов. Все бизнес-процессы идут через его ИП. Про таких коммерсантов, как Данилов, говорят "сделал себя сам". Родился в луганском селе Власовка, учился в административном центре, городе Краснодон, высшее образование получил в харьковских вузах, юридической академии и институте подготовки кадров для органов Прокуратуры Украины.

Когда в 2014 году разгорелся конфликт в Донбассе, Данилов работал сотрудником луганской областной прокуратуры. Он сразу встал на сторону России. С тех пор его имя есть в пресловутом списке врагов Незалежной — "Миротворце".

Гендиректор и основатель агентства "Мигрон" — бывший украинский прокурор 34-летний Игорь Данилов. Фото © VK / Игорь Данилов

В 2015 году Игорь Данилов дал интервью одному из федеральных каналов России в качестве юриста только что образованной Липецкой общественной организации "Землячество Донбасса". Напомним, что в Липецке тогда находилось свыше 13 тысяч переселенцев с юго-восточных регионов Украины.

— Помогаю получить землякам российское гражданство. Понятно, что очень тяжело в связи с наплывом. Пытаемся все вопросы, которые возникают, урегулировать, — так объяснял Данилов свои задачи.

Если верить сайту "Мигрона", то это миграционное агентство существовало уже тогда. То есть Игорь Данилов совмещал работу юриста в липецком "Землячестве Донбасса" с креслом гендиректора собственного бизнеса в Москве.

В землячестве у Данилова был руководитель: его дальний родственник Сергей Черезов из луганского города Стаханов, которого СМИ называли бывшим ополченцем, воевавшим против украинских карателей. Черезов — известный в определённых кругах человек.

Руководитель "Землячества Донбасса" Сергей Черезов. Фото © VK / Сергей Черезов

Против человека с такими данными в 2022-м силовики возбудили уголовное дело по статье "организация незаконной миграции группой". Ему инкриминировали предоставление фиктивных адресов для регистрации и подделку справок для получения ВНЖ и гражданства. В итоге экс-ополченец отделался мягким приговором: его осудили на штраф 150 тысяч рублей и три года тюрьмы условно. Похоже, основными клиентами Черезова были не земляки, а уроженцы Средней Азии.

Как живёт Игорь Данилов, гендиректор "Мигрона"

В отличие от Черезова, у Игоря Данилова всё хорошо. Учреждённое им агентство "Мигрон" процветает. Три года назад он выступил сооснователем антикредитного бюро "Финон", его партнёром там стал экс-коллега по луганской прокуратуре. Потенциальных клиентов созывают обещаниями списать все долги путём банкротства.





А с началом спецоперации Данилов открыл филиал "Мигрона" в Дубаи. Управляющим партнёром стала его жена. Среди предложений подразделения: "Консульская легализация документов для ОАЭ "под ключ" от 5 дней!", "Вывод капитала" и "Прохождение процедуры Anti Money Laundering (борьба с отмыванием денег)".

Судя по соцсетям, семья теперь живёт в Дубаи. Вероятно, неподалёку от бизнес-центра Exchange Tower в районе Business Bay, где у них зарегистрирован филиал. Покупка студии там обойдётся в 70 млн рублей, аренда — около 6–8 млн рублей в год.

Exchange Tower в районе Business Bay, Дубаи, ОАЭ, где, возможно, живёт семья Данилова. Фото © Brightrich.com

Когда семья бывшего луганского прокурора находилась в Москве, то занимала трёшку стоимостью до 50 млн рублей в элитном доме между Делегатским парком и Самотёчным бульваром на второй линии Садового кольца.

Элитный дом, где жила семья Игоря Данилова. Фото © Cian.ru

Нужны ли коммерческие фирмы-посредники, помогающие легализоваться мигрантам? 0 Нет, для этого есть государственные органы Нужны, потому что многие мигранты не в состоянии сами пройти процедуру Если всё законно и они платят налоги, то пусть работают

Авторы Пётр Егоров