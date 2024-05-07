Что ждёт в суде главу узбекского землячества Баратова, которому нравилось обзывать участников СВО Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело против скандально известного президента узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова*, отпускавшего похабные шутки в адрес участников СВО. Какой срок ему грозит? 7 мая, 16:32 Президент узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов*. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / baratovusman, © Shutterstock / FOTODOM, © TASS / Stefan Puchner

В чём обвиняют Баратова*

Против президента узбекского землячества "Ватандош" Баратова* возбудили уголовное дело по второй части статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе, совершённые публично). Причём его уже привлекали за аналогичное к административной ответственности.

Если Баратова* признают виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы. Фото © ТАСС / Пресс-служба Замоскворецкого суда

Следствие установило, что "Баратов с соучастниками, уголовное дело против которых выделено в отдельное производство, 16 декабря 2023 года разместил в публичном доступе в Интернете картинку курицы с текстом, который на основании заключения психолого-лингвистической судебной экспертизы содержит признаки возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства группы лиц по социальному признаку — граждан Российской Федерации и участников специальной военной операции". Дело передано для слушаний в Ступинский райсуд Московской области. Если Баратова* признают виновным, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Кто такой Баратов*

Баратов* в 1990 году открыл в столице национальную организацию узбеков. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baratovusman

Усману Баратову* 65 лет, он родился в Узбекистане, в Фергане. В 1980 году окончил агрономический факультет Андижанского института хлопководства. До армии работал по специальности: сначала агрономом в совхозе в Фергане, позже младшим научным сотрудником Всесоюзного института хлопководства.

Потом была армия и служба в Афганистане. В 1982 году после демобилизации он приехал в Москву, где продолжил учёбу в аспирантуре Института почвоведения. С развалом СССР на родину молодой специалист не поехал, остался в столице, где сменил советский паспорт на российский. Таким образом, Баратов* даже никогда не был гражданином Узбекистана.

Тем не менее всегда интересовался жизнью соотечественников за рубежом: в 1990 году открыл в столице национальную организацию узбеков, а годом позже в России официально появилась организация "Ватандош" — в переводе с узбекского "соотечественник".

Здесь, в России, Усман Баратов* старается держаться ближе к власти, судя по соцсетям, участвует во многих статусных мероприятиях и, в частности, в заседаниях Общественной палаты РФ, а в 2016 году даже пытался (правда, безуспешно) стать депутатом Госдумы.

В какие скандалы попадал глава узбекского землячества

Баратов* старается держаться ближе к власти, судя по соцсетям, участвует во многих статусных мероприятиях. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baratovusman

Уголовное дело против Баратова* возбудили после того, как в середине декабря на его странице в ВК появился пост, в котором участники СВО назывались "петухами". Прикреплялась соответствующая картинка. Публикацию заметили военкоры и потребовали от СК отреагировать на подобные высказывания.

А после этого в Интернете стали всплывать и другие реплики Баратова*. Например, его оскорбило, что на российском ТВ слово "российский (-ая, -ое)" стали заменять на "русский". Дескать, это ущемляет права других народов России, которые не хотят быть русскими.

— Русский паспорт — это чушь! Нет никакого русского паспорта, есть российские паспорта. Адаптация нужна, интеграция нужна, но нельзя ассимилироваться! — заявил глава "Ватандоша".

Ещё раньше — в октябре прошлого года — Баратова* возмутило, что патриарх Московский Кирилл назвал Санкт-Петербург "имперской столицей России". Общественник обвинил главу РПЦ в воинственности и "имперской риторике" и посоветовал сменить профессию — например, отправиться на фронт воевать в группе "Вагнер" или во Французском легионе.

Как Баратов* хочет заселить Россию земляками

Узбекистану тоже досталось от Баратова*. Руководство страны он называет "диктаторским режимом", с которым у узбекских граждан нет будущего.

Баратов* очень популярен у иностранных СМИ, работающих на страны Средней Азии и пишущих на узбекском и русском языках: это, например, британская BBC и американское "Радио Свобода"** (в узбекском варианте — "Радио Озодлик"). В последнее время "независимые СМИ" тиражируют мнение Баратова* по поводу узбекских, таджикских и киргизских трудовых мигрантов и их семей, проживающих в России нелегально.

По мнению главы "Ватандоша", Россия, как преемница СССР, должна всех их безоговорочно признать своими гражданами и раздать им паспорта. Баратов призывает всех соплеменников-гастарбайтеров из всех стран мира в массовом порядке переселяться в Россию.

— Я советую узбекистанцам ехать в Россию, чем возвращаться в Узбекистан, где царит диктаторский режим, где они не смогут прокормить свои семьи. Если они переселятся в Россию, то им на каждого человека выделят землю на Дальнем Востоке или Сибири. Это означает, что семья из пяти человек может получить пять гектаров земли. Спустя время [узбеки] могут создать на территории России второй Узбекистан. Я советую это в целях предотвращения беспорядков и кровопролития из-за безработицы и безвыходности после возвращения [узбекских трудовых мигрантов] в Узбекистан, — заявляет глава организации.

Где и на что жил Баратов

Судя по архивам ФССП, последние лет пять-шесть у него часто возникали небольшие долги. Фото © СПАРК

Официально Усман Баратов зарегистрирован на окраине рабочего посёлка в городском округе Ступино — это южное направление Подмосковья. Там же до какого-то момента жили его дети: 29-летняя Мадина Баратова и 24-летний Умар. Позже сын регистрировался в панельной девятиэтажке столичного района Тушино.

Глава семейства в России работал в частных охранных предприятиях и в ведомственной охране. В 2004 году стал частным предпринимателем, держал магазинчик, в котором торговал овощами и фруктами, табаком, чаем и кофе. В 2021 году ФНС ликвидировала ИП как недействующий.

Формально Баратов живёт небогато и официально не любит платить по долгам. Судя по архивам ФССП, последние лет пять-шесть у него часто возникали небольшие долги (до 200 тыс. рублей), которые мужчина не мог уплатить. Впрочем, не все исполнительные производства заканчивались выплатами: как минимум четыре из них закрыты по причине невозможности найти должника, а ещё одно — из-за отсутствия имущества.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. ** Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

Баратов* живёт небогато и официально не любит платить по долгам. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / baratovusman Как нужно наказать Баратова? 0 Нужно дать ему максимальный срок в колонии Нужно его осудить, а затем депортировать из России вместе с семьёй Отправить в зону СВО, чтобы наши военные многое ему объяснили

Авторы Евгений Кузнецов