Кто и зачем в среднеазиатских странах СНГ реабилитирует восточные легионы СС и басмачей Политолог Дмитрий Родионов — о том, кто стоит за законами о реабилитации казахстанского Бандеры и партнёров Гитлера в республиках Средней Азии. К чему могут привести такие действия? 10 апреля, 21:21 Кто стоит за законами о реабилитации казахстанского Бандеры. Обложка © YouTube / Peoples Road

Теракт в "Крокус сити холле", совершённый приезжими из Средней Азии, очевидно, изначально мотивированными русофобскими убеждениями, заставил поднять множество вопросов. Например, откуда берутся люди с подобными взглядами в ещё недавно братских республиках, с которыми нас объединяют долгие годы общей истории.

Ранее я писал о проблеме учебников, по которым учат детей о якобы оккупации нашей страной ряда республик, подавая альтернативное видение истории на период присоединения и нахождения Туркестана в составе Российской империи. В текстах учебных пособий рассказывается о мнимом периоде угнетения и подавления национальных идентичностей. Именно через такие учебники и закладываются основы националистического сознания.

Впрочем, активно переписывается история не только этого периода, но и пребывания региона в составе СССР. В частности, речь о периоде борьбы с басмачеством, которая, разумеется, представлена как подавление уже советской "империей" борцов за свободу.

Согласно официальной советской историографии, басмачество — вооружённое контрреволюционное националистическое движение в Средней Азии в период Гражданской войны. Гражданская война официально завершилась разгромом Якутского мятежа Анатолия Пепеляева летом 1923 года, однако активная борьба с басмачами в Средней Азии продолжалась до лета 1926-го. Последние банды басмачей были уничтожены или вытеснены за пределы страны лишь в 1931 году.

В нашем представлении басмачи — это вооружённые группы людей, не желающих прогресса для своих народов, нападавших на мирных жителей, убивавших как советских работников, так и просто вступавших в колхозы крестьян, учителей, врачей, занимавшихся диверсиями, уничтожавших посевы, инфраструктуру. Само слово "басмач" происходит от тюркского "басма" ("вооружённый налёт"), т.е. басмачами в регионе издревле называли обычных разбойников (в Афганистане — душманами).

Басмачи в Средней Азии. Фото © YouTube / Peoples Road

Сами же они себя называли моджахедами, то есть участниками джихада. И с обретением независимости Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией и Туркменией отношение к ним начало меняться.

Разумеется, не сразу — тем более что ещё были живы свидетели басмаческих зверств. Однако поиск "национальных героев", не связанных с Россией, рано или поздно приводит к постановке на пьедестал тех, кто с ней боролся. Как это было на Украине, где "национальными героями" стали Мазепа, Петлюра и Бандера.

Как реабилитировали преступников в странах СНГ

Республики Средней Азии, надо отметить, далеко не сразу поддались националистическому угару, как это было с республиками Прибалтики, Закавказья и Молдавией. Эти страны последними вышли из состава СССР (собственно, их поставили перед фактом), но, оказавшись внезапно для самих себя независимыми, так явно и не смогли обрести полноценной государственности, строя жёсткие диктатуры (порой весьма эксцентричные, как в Туркмении), погружаясь в хаос гражданской войны (Таджикистан) или нескончаемых "цветных революций" (Киргизия).

Одним из элементов строительства новой государственности стало переписывание истории, которое, как и в других бывших республиках, как можно видеть, шло по направлению двух векторов: антикоммунизм и русофобия. Все, кого преследовали власти в Российской империи или СССР, объявлялись борцами за свободу. И если в девяностые и нулевые "обеление" басмачей шло на уровне СМИ, школьных учебников, то сегодня речь идёт об официальной юридической реабилитации "жертв тоталитарной власти", необходимой для легитимизации новой историографии.

Осенью 2020 года по распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была создана рабочая группа, которой было поручено изучить судьбы всех репрессированных в советскую эпоху жителей и увековечить их память.

Через год Верховный суд Узбекистана реабилитировал 115 человек, репрессированных в 1920–1930 годах, включая лидера басмачества на территории современных Узбекистана, Таджикистана и Северного Афганистана Ибрагим-бека Чакабаева, чьё имя и спустя годы произносили с содроганием. Прославился он благодаря своей жестокости и беспределу. Вытесненный в Афганистан, преступник продолжал бандитские вылазки на территорию СССР вплоть до 1931 года, когда был пойман и расстрелян по приговору суда.

Лидер басмачества на территории современных Узбекистана, Таджикистана и Северного Афганистана Ибрагим-бек Чакабаев. Фото © Wikipedia

В Верховном суде Узбекистана тогда эту реабилитацию объяснили тем, что не удалось отыскать в республиканских архивах стенограммы судебных заседаний и даже приговоры, а рассмотрение дел о реабилитации проходило кулуарно, без какого-либо общественного обсуждения. То есть бандитов пытались выставить жертвами, и показательно, что обнародование этого решения произошло 31 августа, в "День памяти жертв репрессий", который ещё в 2001 году учредил первый президент страны Ислам Каримов. Не здесь ли была заложена основа для реабилитации басмачества в Узбекистане?

В день обнародования вердикта его преемник Шавкат Мирзиёев посетил Музей памяти жертв репрессий и заявил: "Почти сто лет спустя справедливость восторжествовала. Восстановлены честные имена 115 наших предков, которые боролись за нашу национальную независимость и не были реабилитированы. А ведь сколько их ещё?! Необходимо продолжить благородную работу, направленную на восстановление чести и достоинства патриотов".

Если кто-то сомневается, что шайка Ибрагим-бека была не просто врагами советской власти, но и врагами России, им занятно будет узнать, что деньги и оружие эти люди получали от главного оппонента нашей страны — Британии, а также от бывшего военного министра Османской империи в годы Первой мировой войны, злостного пантюркиста Энвера-паши, ставшего одним из лидеров басмаческого движения.

Кстати, одним из подельников Ибрагим-бека был Шир Мухаммед-бек, первый руководитель "Униона" — антисоветской диверсионной организации, созданной абвером в начале 1941 года с целью сбора разведывательных данных и координации боевой деятельности басмаческих формирований для нападения на территорию среднеазиатских республик СССР. То есть многие басмачи ещё и успели посотрудничать с немцами во время Второй мировой, воспринимая Гитлера как освободителя. Чем не бандеровцы?

Кстати, первый памятник казахстанскому Бандере — Мустафе Шокаю — был открыт ещё при первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве в 2017 году. Сегодня в республике Шокая оправдывают: мол, он пытался использовать немцев для создания туркестанского государства, но в итоге отказался сотрудничать с Гитлером, когда тот не внял его чаяниям. Ну прямо как Бандера. Тот и вовсе в немецком концлагере даже успел посидеть. Про Шокая говорят то же самое: немцы его поместили в Компьенский замок под Парижем, а в декабре 41-го он уже в Берлине внезапно скончался от тифа. Да, Туркестанский легион создавался уже без него, но ведь он торговался с немцами, просто не успел выторговать устраивающие условия.

Мустафа Шокай. Фото © Wikipedia / Д.В. Назаров

Какие люди стоят за реализацией таких законов

В мае 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Возглавил её государственный советник Ерлан Карин. В конце 2023 года комиссия завершила работу, отчитавшись о реабилитации свыше 311 тысяч человек, среди которых можно найти басмачей, бандитов, террористов, участников Туркестанского легиона вермахта и восточно-мусульманских частей СС, наконец, осуждённых за экономические преступления (воров и коррупционеров), обычных уголовников. Все они объявлены "жертвами сталинского режима".

Кстати, решение о создании такой комиссии полностью списано с законопроекта, предложенного в соседней Киргизии ещё в 2019-м. Показательно, что "закон об окончательной реабилитации "жертв репрессий" был подготовлен местным фондом "Сорос-Кыргызстан" и "Открытым правительством", финансируемым USAID. В прошлом году закон прошёл первое чтение и активно продвигается известным своими неоднозначными взглядами спикером парламента Нурланбеком Шакиевым.

Думаю, не нужно объяснять, в чём интерес американских НКО? Любой ценой оторвать регион от России. Вымарать общую историю, исказив её, представив как многолетнее противостояние, угнетение, геноцид. И среднеазиатские элиты с удовольствием идут на это — не столько потому, что готовы полностью переориентироваться на Запад, сколько потому, что им нужна собственная национальная мифология для оправдания своего существования, для оправдания будущих антироссийских шагов, которые совершенно неизбежны.

Сегодня, глядя на то, как наши партнёры по ЕАЭС отказываются обслуживать карты "Мир", открыто заявляют о том, что соблюдают санкции, участвуют в совместных учениях с НАТО, покупают оружие стран Североатлантического альянса, совершенно неудивительным выглядит переписывание истории в сторону русофобии и национализма. И ведь всё это уже происходило на Украине и закончилось — известно чем.

Авторы Дмитрий Родионов