Кто купил за €2 млн виллу на Майорке, которую ранее связывали с депутатом Госдумы Борисом Пайкиным На испанской Майорке есть пентхаус, хозяином которого числились тёзки депутата Бориса Пайкина и его близкой знакомой Агиты Михайловой. После знакомства с Пайкиным у девушки вдруг появились особняки за сотни миллионов, недвижимость и фирмы на Западе. Чьё это всё? 12 мая, 21:21 Борис Пайкин, Агита Михайлова. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ, Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Agita Mihailova, © search.savills.com

Пентхаус на Балеарских островах

Двухуровневый пентхаус ценой до €2 млн с прогулочной крышей, откуда открываются потрясающие виды на Балеарское море, располагается в премиальном ЖК Silver Point на острове Мальорка в курортном посёлке Портальс-Ноус. Место славится чистейшей водой, песчаными пляжами и яхт-клубом для толстосумов.

















Согласно зарубежным реестрам, пентхаус числится на балансе балеарской фирмы Pelican Trust SL. Её основал Boris Paykin, тёзка депутата Госдумы от ЛДПР 59-летнего Бориса Пайкина. Собственник юрлица впоследствии трижды менялся. Вскоре после начала спецоперации им стала Agita Mihailova. Россиянок с таким именем нет. Но есть 34-летняя гражданка Латвии Агита Михайлова.

Что известно про Агиту Михайлову

До 2017 года Агита жила обычной жизнью в Риге, выкладывала в своём Facebook* флаг Латвии. Но затем её ленту преобразили фотографии букетов из сотни роз, селфи с геотегами "Барвиха" и "Дубай", снимки в обнимку со звёздным дизайнером Филиппом Плейном и видео с камерного концерта для своих Григория Лепса.

Михайлова работала в московском офисе компании Fort Group и ездила на служебном BMW X6. Работодатель девушки управляет дюжиной торгово-развлекательных центров в обеих столицах России. С доходами от аренды около $205 млн он занял девятое место в новом рейтинге Forbes "Короли российской недвижимости". Одним из бенефициаров Fort Group деловая пресса считает элдэпээровца Бориса Пайкина, хотя формально парламентарий вышел из всех своих бизнесов.

Латвийка Агита Михайлова — близкая знакомая Бориса Пайкина. Она занимала квартиру стоимостью 100 млн рублей в элитном ЖК "Царская площадь" на Ленинградском проспекте и роскошный особняк на тысячу квадратов в Барвихе, который выставляли на продажу за полмиллиарда рублей. Судя по всему, этой же недвижимостью пользовался 19-летний Максим Пайкин, старший сын депутата. В соцсетях парень указывает, что живёт на два города: в Москве и Иерусалиме. А ещё Пайкин-младший постил фото служебной BMW Х6, на которой ездила Агита Михайлова.

Если верить сервисам, показывающим, как человек записан в гаджетах других людей, Агиту Михайлову якобы вносили в телефонные книжки под именем "Артёмс Пайкинс", а Максима Пайкина — якобы под именем "Максим Михайлов (Агита Михайлова)".









Каким бизнесом связаны любимые женщины Пайкина

Посты Агиты лайкала жительница Берлина Maria Obreskow. Родственник этой женщины, берлинец Ruslan Obreskow, был держателем балеарской фирмы Pelican Trust SL (с пентхаусом на балансе), как можно понять, непосредственно до Агиты Михайловы. И это может быть не единственным их бизнес-пересечением. Также после начала СВО Obreskow уступил Агите кресло гендиректора двух немецких компаний: Pückler19 Vermögensverwaltungs GmbH и Theta Beteiligungsgesellschaft mbH. Оба юрлица зарегистрированы по адресу жилой виллы в Далеме — респектабельном частном секторе на окраине Берлина, кругом сады и парки. Такой дом может стоить до €6 млн.

Берлинская вилла, где зарегистрированы фирмы Агиты Михайловой. Фото © Google Maps

Иностранные регистры содержат документы о том, что названные немецкие компании в 2017 году учредила Тамара Пайкина, видимо, тут скрывается престарелая мать Бориса Пайкина. По некоторым данным, бизнес может быть связан с управлением залами игровых автоматов в Люнебурге, Ростоке, Меттмане и Гельзенкирхене.

Выписка из немецкого регистра.

Возвращаясь к балеарской фирме Pelican Trust SL (с пентхаусом на балансе), после тёзки депутата Boris Paykin и до берлинца Ruslan Obreskow её собственником недолго числилась Elena Paikina. Так же зовут женщину, которая долгие годы была прописана в Петербурге на одной жилплощади с Тамарой Пайкиной, матерью политика. Женщины вообще имеют много общего. Они вместе выступили соучредителями девелоперской фирмы "Алкор 1". Позднее Елена Пайкина открыла салон красоты в историческом доме на Большой Разночинной, там же в квартире буквально за стеной жила Тамара Пайкина. Скорее всего, Елена Пайкина — бывшая жена депутата, а развёлся он с ней перед подачей декларации во время успешных для него довыборов в Госдуму VII созыва.

Вероятно, именно Елена Пайкина была на билбордах, которые появились в 2005 году на всех крупных магистралях Петербурга. Под фотографией красавицы была подпись "Я тебя люблю". Местные журналисты выяснили, что это жена чиновника, но имя её не назвали. Информацию о причастности сына к билбордам тогда подтвердила Тамара Пайкина.

Супруга Бориса Пайкина. Фото © beaumo3.livejournal.com

Отметим, что в Минюсте Украины не сомневаются в наличии у депутата Бориса Пайкина активов в Германии и Испании. Власти Незалежной даже хотели конфисковать их, но не удалось.

А в базах ОАЭ есть данные о покупке на имя некоего Boris Paikin апартаментов в одной из башен на набережной Дубай-Марина. Примерная стоимость сделки — 90 млн рублей.

Высотки на набережной Дубай-Марина. Фото © aeontrisl.com

Как Борис Пайкин разбогател

Кем работали родители Бориса Пайкина, неизвестно. Сейчас им по 85 лет, недавно они переехали из Санкт-Петербурга на Рублёвку в элитную деревню Усово. В начале года их навестил глава Территориального управления Барвихинское, чтобы вручить почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". О том, что они блокадники, указано во всех биографиях политика, но других сведений нет. Можно установить род занятий дяди Пайкина — он был директором военной медсанчасти.

Дамба в Санкт-Петербурге, на строительстве которой испарился миллион долларов. Фото © profrybolov.ru

Накануне перестройки Борис Пайкин окончил Ленинградский технологический институт холодильной промышленности. Следующие десять лет, по собственным словам, занимался какой-то торговлей. В 1996 году стал главой Петроградского района Петербурга. В нулевые неудачно поруководил городской Дирекцией комплекса защитных сооружений от наводнений. С этой должности он ушёл после того, как губернатор Петербурга Валентина Матвиенко устроила ему публичный разнос за сорванные сроки строительства дамбы. Счётная палата впоследствии выявила в этом проекте нецелевое расходование средств и недосчиталась миллиона долларов.

Затем Борис Пайкин трудился гендиректором "Газпром социнвест" и возводил олимпийские объекты в Сочи. Темпами строительства и резким удорожанием стоимости (почти в восемь раз) был недоволен президент России Владимир Путин. Но вновь Пайкин вовремя ушёл с поста: за год до начала Олимпиады.

Борис Пайкин на матче "Тосно". Фото © qkempek.livejournal.com

В десятых годах Борис Пайкин стал управляющим партнёром компании Fort Group и начал мелькать в списках Forbes. Перед походом в политику вложился с партнёрами в футбольный клуб "Тосно", представляющий Ленинградскую область. Обещал построить новые стадион и тренировочную базу. В итоге "Тосно" вышел в Премьер-лигу, взял Кубок России… а потом скоропостижно самоликвидировался под тяжестью долгов в 400 млн рублей.

Дело Ладожского водовода

Половина Всеволожского района Ленинградской области годами жила в состоянии экологической катастрофы. Пик был пару лет назад. В посёлках Кузьмолово и Мурино из кранов текла муть апельсинового цвета, в Новом Девяткино — коктейль из абразивов. В Рахье из трубы полезли черви и личинки. В райцентре — Всеволожске — такая же беда. Страдали 260 тысяч человек.





Всеволожский район некачественной водой снабжал старый Ладожский водовод. Объект был изношен на 90%. В 2016 году губернатор Ленобласти объявил, что нашлись инвесторы, готовые вложиться в его реконструкцию — компания Fort Group. Она планировала вернуть инвестиции за счёт тарифов на водоснабжение.

Сам конкурс на право заключения концессионного соглашения походил на формальность. Зарегистрировался один участник — фирма "Северо-Запад Инжиниринг" (СЗИ), основанная Борисом Пайкиным. Тем не менее ей передали в эксплуатацию Ладожский водовод с обязательством вложить в его реконструкцию 3,8 млрд рублей. Незадолго до заключения договора Пайкин вышел из состава учредителей СЗИ.

Ладожский водовод. Инфографика © Life.ru

Областные чиновники оказали этой компании щедрую поддержку, согласовав двукратное повышение отпускных тарифов на воду. СЗИ успела собрать 840 млн рублей с местных жителей и организаций. Деньги планировалось пустить на реконструкцию Ладожского водовода, но не задалось. В 2021 году силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве, но затем смягчили статью до "растраты". Впрочем, Пайкина не оказалось среди фигурантов. По бумагам владельцем уже являлся не он, а некто Виктор Высоцкий. Как выяснил Life.ru из базы данных СПАРК, похоже на то, что этот человек давно управляет активами семьи депутата. Человек по фамилии Высоцкий руководил компаниями Елены Пайкиной, ликвидировал фирму Тамары Пайкиной, возглавлял предприятие "Труд", когда оно принадлежало Борису Пайкину. Можно сказать, Высоцкий работал бок о бок со всеми близкими бизнес-партнёрами политика.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Кому на самом деле могу принадлежать особняки и фирмы? 0 Самому Борису Пайкину, он просто всё это оформил на других людей Это особняки и фирмы членов его семьи, заработали сами и честно Пусть с этим разберётся комиссия Госдумы или силовики

Авторы Пётр Егоров