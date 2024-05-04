Ответ Ходорковскому: Как Чубайс в Израиле решил изучить историю Россию и погадать на будущее В Сети появилась информация о том, что беглый глава "Роснано" Анатолий Чубайс создал в Израиле центр российских исследований. Там попытаются понять, почему в последние годы Россия свернула с прозападного курса и как это допустили либералы. 3 мая, 21:29 Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе, © Shutterstock / FOTODOM

Кто будет работать у Чубайса

По сообщениям СМИ, Чубайс уже получил аффилиацию с одним из университетов Тель-Авива. Как пишет пресс-служба израильского университета, "Анатолий Чубайс упоминается лишь как организатор группы спонсоров нового центра, задачей которого является всестороннее изучение возможного будущего России на основе анализа событий её недавнего прошлого".

По мнению руководства вуза, созданный центр "вероятно, является единственным израильским научным центром, изучающим последние 30 лет российской истории" и "выглядит на удивление аполитичным" — дескать, в проекте будут заняты по большей части учёные.

Инициативу Анатолия Чубайса израильский университет называет "аполитичной". Фото © en-social-sciences

В публикации университета указаны и имена участников: зам главного редактора ИД "Коммерсант" Дмитрий Бутрин — он, кстати, будет отвечать за экономику проекта, а кроме него здесь будут заняты старший научный сотрудник Фонда Карнеги Александр Баунов*, литературовед Александр Архангельский и бывший декан факультета социальных наук Шанинки Виктор Вахштайн*.

Беглые российские граждане, скорее всего, составят костяк нового проекта — судя по написанному на странице университета, Чубайс намерен активно привлекать к нему исследователей из разных стран.

Как Чубайс стал британским учёным

Эта исследовательская затея — не первая ласточка в научной деятельности "реформатора из 90-х". На счету Анатолия Чубайса как минимум пять научных работ (две из них в соавторстве с Егором Гайдаром), последнюю из которых автор представил летом прошлого года как независимый британский учёный.

Такая метаморфоза случилась с ним после бегства в Израиль. К этому моменту Чубайс занимал должность специального представителя Президента РФ по связям с международными организациями. И об отставке российские СМИ сообщили на следующий день после его отъезда.

Человека, очень похожего на Чубайса, увидели в Турции — там в Стамбуле он снимал наличные в уличном банкомате. Фото © Telegram / kommersant

Бежал бывший российский чиновник весьма замысловато, будто путая следы. Сначала человека, очень похожего на Чубайса, увидели в Турции — там в Стамбуле он снимал наличные в уличном банкомате.

Позже британская The Times сообщила, что Анатолий Чубайс живёт в Шотландии, куда попал в результате "шокового переезда". В подтверждение этой информации в научном журнале "Вопросы экономики" вышла та самая исследовательская статья о кризисе неплатежей в России в 90-е годы, которую автор подписал как "независимый исследователь из Великобритании".

Через пару месяцев стало известно о госпитализации реформатора из 90-х в Италии с редким аутоиммунным заболеванием. О том, что Чубайс, возможно, владеет виллой в тосканской Карраре, Лайф писал за несколько месяцев до случившегося, но эту информацию представители беглеца упорно отрицали.

От недуга Анатолий Чубайс якобы долечивался в Германии, а уже в ноябре 2022 года в соцсетях появилась фотография Чубайса и его супруги Авдотьи Смирновой в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион — оттуда пара вылетала на Кипр. Комментируя снимки, адвокат Александр Добровинский сообщил, что к этому моменту оба уже получили паспорта Израиля.

В то же время в российских телеграм-каналах прошли слухи, что Чубайс якобы сменил ФИО — в Израиле он якобы стал Анатолием Боруховичем Сагалом. И тогда же появились сообщения, что там у него есть недвижимость.

Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова якобы в МВД Израиля получают новые паспорта. Фото © Telegram / Голос Израиля | Израиль Сейчас — Новости

При чём здесь Михаил Ходорковский*

У народа России фигура Анатолия Чубайса вызывает яркую негативную реакцию с самого начала 90-х. У нас его считают "продавцом родины" из-за проведённой под его руководством приватизации госимущества, которая привела к залоговым аукционам и появлению олигархии. Позже это мнение лишь подкреплялось благодаря его деятельности в печально известных РАО ЕЭС России и "Роснано".

Впрочем, до последнего времени репутация Чубайса в российских либеральных кругах и на Западе, по крайней мере публично, сомнению не подвергалась. Всё изменилось после того, как бывший топ-менеджер госкомпаний в конце марта 2022 года сбежал в Израиль.

Тогда же — сразу после начала СВО — случилось публичное видеообращение беглого олигарха Михаила Ходорковского* к своим друзьям-капиталистам из России — к тем, "кого он знает лично и кто знает его". Речь в обращении шла о нескольких крупных банкирах, среди которых упоминалось и имя Анатолия Чубайса. Ходорковский* потребовал от своих визави выбрать сторону.

— Или заявляйте свою позицию, или мы враги. Не обижайтесь! — заявил тогда олигарх.

Скриншот того самого видеообращения Михаила Ходорковского*, в котором он потребовал от своих друзей определиться с позицией. Фото © Соцсети

Зачем на самом деле Чубайсу Центр российских исследований

Интересно, что у ряда людей из озвученного Ходорковским* списка — банкиров Михаила Фридмана и Петра Авена — после февраля 2022 года действительно начались большие проблемы. Например, Лайф ранее следил за Фридманом, которого Запад с помощью заморозки активов фактически довёл до ручки.

При этом, напомним, Чубайс, ранее отмечавшийся широкой поддержкой западных глобалистских проектов (чего, например, стоит выступление на IV Международном форуме "Роснанотех", в котором он фактически обосновывал необходимость "золотого миллиарда"), после бегства из России не делал никаких политических заявлений и до самого последнего времени сохранял полное молчание.

Ещё с лета 2022 года в русскоязычном сегменте соцсетей Чубайса начали критиковать беглые российские либералы, так или иначе связанные с именем Михаила Ходорковского*. Например, после появления бывшего главы "Роснано" в Израиле ядовитый пост в бывшем "Твиттере" опубликовал известный соратник олигарха — скрывающийся от российского правосудия Леонид Невзлин*.

Фото © Х / Nevzlin

Позже через свои ресурсы в интернете к критике подключилась и команда Навального**, которая к текущему моменту уже прямо называет Чубайса коррупционером. Сюжеты о беглом реформаторе начали появляться и в западных СМИ, ориентированных на русскоязычную аудиторию.

Похоже, реакция на эти выпады всё же последовала: в январе 2024 года тот самый университет из Тель-Авива сначала анонсировал запуск проекта Чубайса, а в мае — перед самой инаугурацией президента России — уже объявили о старте его работы.

Что по этому поводу думает Владимир Путин

Выступая на прошлогоднем Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин дал ясно понять, что хорошо осведомлён о всех перемещениях Чубайса за границей и даже (то ли в шутку, то ли серьёзно) назвал того Моше Израилевичем.

— Мне показали какую-то фотографию из Интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живёт. Зачем-то прячется, удрал. В Израиле даже перешёл на нелегальное положение, на фига ему это нужно, я, честно говоря, не понимаю. Чушь какая-то, — тогда удивился президент.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. ** По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Фото © ТАСС / Максим Григорьев Возбудят ли уголовное дело против Чубайса? 0 Я думаю возбудят, потому что он не просто так сбежал Не возбудят, потому что никаких доказательств нет Я не слежу за жизнью Чубайса, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов