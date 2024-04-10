Под Брянском и Смоленском задержаны восемь человек по делу о незаконной миграции

В Брянской и Смоленской областях задержали восемь человек по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В Брянской и Смоленской областях задержаны 8 членов ОПГ за организацию незаконной миграции. Видео © Telegram / Следком

"Следственными органами СК России по Брянской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210, ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нём, а также организация незаконной миграции). По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны восемь жителей Смоленской и Брянской областей", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что ОПГ создал 30-летний житель Тверской области. Позже в группировку вступили не менее девяти жителей Смоленской и Брянской областей, в том числе начальник районного отдела записи актов гражданского состояния. В 2022 году за взятки, которые исчислялись десятками тысяч рублей, они фиктивно признали отцами граждан республик Таджикистан и Узбекистан семи несовершеннолетних, проживающих в Брянской области, чтобы в дальнейшем выдать гражданство в упрощённом порядке.