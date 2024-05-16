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16 мая, 10:28

В Крыму поблагодарили спецслужбы за предотвращение теракта

Сергей Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на железной дороге

Сергей Аксёнов искренне поблагодарил сотрудников спецслужб за предотвращение теракта в Ленинском районе Крыма. По его словам, злоумышленники хотели совершить атаку на железной дороге, но их замыслы удалось предотвратить.

Оперативная съёмка и допрос подозреваемых в подготовке теракта в Ленинском районе Крыма. Видео © ЦОС ФСБ

"Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надёжную защиту нашей республики", — написал Аксёнов в четверг, 16 мая, у себя в Telegram.

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму

Ранее Life.ru писал, что теракт на железной дороге в Республике Крым готовили двое российских граждан, завербованные украинской военной разведкой. Месяц назад они извлекли из заготовленного в Севастополе тайника взрывное устройство, которое намеревались установить под ж/д полотном неподалёку от села Октябрьское в Ленинском районе. При попытке минирования оба злоумышленника были задержаны с поличным. А в марте 2024 года в Крыму задержали ещё одну 24-летнюю россиянку за подготовку теракта на железной дороге. Жительница Симферополя по заданию украинских спецслужб готовила поджог релейного шкафа на Крымской железной дороге, чтобы помешать военным перевозкам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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