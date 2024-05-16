В Крыму поблагодарили спецслужбы за предотвращение теракта

Ранее Life.ru писал, что теракт на железной дороге в Республике Крым готовили двое российских граждан, завербованные украинской военной разведкой. Месяц назад они извлекли из заготовленного в Севастополе тайника взрывное устройство, которое намеревались установить под ж/д полотном неподалёку от села Октябрьское в Ленинском районе. При попытке минирования оба злоумышленника были задержаны с поличным. А в марте 2024 года в Крыму задержали ещё одну 24-летнюю россиянку за подготовку теракта на железной дороге. Жительница Симферополя по заданию украинских спецслужб готовила поджог релейного шкафа на Крымской железной дороге, чтобы помешать военным перевозкам.