ФСБ ликвидировала террориста в Карачаево-Черкесии
ФСБ пресекла подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике. Боевик, готовивший нападение на сотрудников правоохранительных органов, был ликвидирован.
"В ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещённой в России международной террористической организации, гражданин РФ 1998 года рождения, планировавший совершение вооружённого нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.
При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.
А ранее теракт был предотвращён в Крыму. Его готовили двое российских граждан, завербованные украинской военной разведкой. Они собирались заложить взрывчатку под ж/д полотно неподалёку от села Октябрьское в Ленинском районе. При попытке минирования оба злоумышленника были задержаны с поличным.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ