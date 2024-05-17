Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 08:08

ФСБ ликвидировала террориста в Карачаево-Черкесии

ФСБ пресекла подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике. Боевик, готовивший нападение на сотрудников правоохранительных органов, был ликвидирован.

"В ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещённой в России международной террористической организации, гражданин РФ 1998 года рождения, планировавший совершение вооружённого нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.

ФСБ задержала в Херсонской области завербованного Украиной сотрудника МЧС России
ФСБ задержала в Херсонской области завербованного Украиной сотрудника МЧС России

А ранее теракт был предотвращён в Крыму. Его готовили двое российских граждан, завербованные украинской военной разведкой. Они собирались заложить взрывчатку под ж/д полотно неподалёку от села Октябрьское в Ленинском районе. При попытке минирования оба злоумышленника были задержаны с поличным.

Обложка ©

ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Карачаево-Черкесия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров