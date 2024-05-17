ФСБ ликвидировала террориста в Карачаево-Черкесии

ФСБ пресекла подготовку теракта в Карачаево-Черкесской Республике. Боевик, готовивший нападение на сотрудников правоохранительных органов, был ликвидирован.

"В ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещённой в России международной террористической организации, гражданин РФ 1998 года рождения, планировавший совершение вооружённого нападения на сотрудников республиканских правоохранительных структур", — рассказали в Центре общественных связей ФСБ России.

При задержании он оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнём.