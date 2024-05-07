ФСБ задержала в Херсонской области завербованного Украиной сотрудника МЧС России
В Херсонской области задержали сотрудника МЧС России, который был завербован военной разведкой Украины и планировал совершить диверсии. Об этом информирует пресс-служба УФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ по Херсонской области пресечена деятельность гражданина РФ, сотрудника МЧС, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителями органов военной разведки Украины", — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, украинская сторона завербовала россиянина летом 2022 года. По заданию Киева мужчина хранил у себя дома в селе Каиры самодельные взрывные устройства. Он планировал использовать их для диверсий на территории Херсонской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья, передававшего Киеву данные о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена". Мужчине грозит пожизненный срок.
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