Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 16:30

ФСБ задержала в Херсонской области завербованного Украиной сотрудника МЧС России

В Херсонской области задержали сотрудника МЧС России, который был завербован военной разведкой Украины и планировал совершить диверсии. Об этом информирует пресс-служба УФСБ по региону.

"Сотрудниками УФСБ по Херсонской области пресечена деятельность гражданина РФ, сотрудника МЧС, причастного к сотрудничеству на конфиденциальной основе с представителями органов военной разведки Украины", — говорится в сообщении ведомства.


По версии следствия, украинская сторона завербовала россиянина летом 2022 года. По заданию Киева мужчина хранил у себя дома в селе Каиры самодельные взрывные устройства. Он планировал использовать их для диверсий на территории Херсонской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", ему грозит до восьми лет лишения свободы.

ФСБ задержала в ЛНР женщину за передачу Киеву координат для удара по Антрациту
ФСБ задержала в ЛНР женщину за передачу Киеву координат для удара по Антрациту

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Приморья, передававшего Киеву данные о военных объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса. Возбуждено уголовное дело по статье "Госизмена". Мужчине грозит пожизненный срок.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
  • Новости
  • ФСБ России
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров