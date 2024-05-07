ФСБ задержала в Херсонской области завербованного Украиной сотрудника МЧС России

В Херсонской области задержали сотрудника МЧС России, который был завербован военной разведкой Украины и планировал совершить диверсии. Об этом информирует пресс-служба УФСБ по региону.

По версии следствия, украинская сторона завербовала россиянина летом 2022 года. По заданию Киева мужчина хранил у себя дома в селе Каиры самодельные взрывные устройства. Он планировал использовать их для диверсий на территории Херсонской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией", ему грозит до восьми лет лишения свободы.