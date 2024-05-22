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Регион
22 мая, 03:01

Россиянка получила 12 лет колонии за передачу Украине данных о войсках

ФСБ: В Забайкалье женщину приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену

К 12 годам колонии общего режима приговорили жительницу Забайкальского края, которая передавала на Украину информацию о российских войсках и перемещении военнослужащих ВС РФ в регионе. Об этом сообщили представители краевого управления ФСБ России.

"Забайкальский краевой суд признал женщину виновной по статье 275 УК РФ "Государственная измена" и приговорил к 12 годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

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Напомним, в октябре прошлого года Life.ru писал, что силовики задержали жительницу Забайкальского края, которая собирала данные о передвижении российской техники и войск по территории региона. Полученные сведения она передавала украинским кураторам.

Обложка ©

Pixabay / succo

Алексей Соловьёв
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