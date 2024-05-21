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21 мая, 10:36

77-летнему российскому физику дали 14 лет колонии за госизмену

Новосибирского физика Маслова приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Новосибирский физик Анатолий Маслов. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Новосибирский физик Анатолий Маслов. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Новосибирского физика Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене. Такое решение во вторник, 21 мая, вынес Санкт-Петербургский городской суд.

Оглашение приговора новосибирскому физику Анатолию Маслову. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

"Маслова Анатолия Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год", — заявили в суде.

Также 77-летнему Маслову запретили два года заниматься работой, которая предполагает доступ к сведениям, составляющим гостайну. Дело слушалось в закрытом режиме из-за грифа "Совершенно секретно".

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О том, что Анатолия Маслова арестовали в Новосибирске по подозрению в госизмене, стало известно летом 2022 года. На тот момент он занимал должность главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича СО РАН. Сообщалось, что в 2014 году физик передал представителям разведки ФРГ сведения о закрытых научных разработках. В мае 2023-го учёного перевели из столичного СИЗО "Лефортово" в СИЗО-3 в Санкт-Петербурге. В феврале 2024-го адвокат подсудимого Ольга Динзе заявила, что в изоляторе Маслов перенёс сердечный приступ.

Никита Осипов
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