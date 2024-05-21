77-летнему российскому физику дали 14 лет колонии за госизмену

Новосибирского физика Анатолия Маслова приговорили к 14 годам колонии по делу о госизмене. Такое решение во вторник, 21 мая, вынес Санкт-Петербургский городской суд.

Оглашение приговора новосибирскому физику Анатолию Маслову. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

"Маслова Анатолия Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год", — заявили в суде.

Также 77-летнему Маслову запретили два года заниматься работой, которая предполагает доступ к сведениям, составляющим гостайну. Дело слушалось в закрытом режиме из-за грифа "Совершенно секретно".