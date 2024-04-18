Глава завода гиперзвуковых систем в Петербурге сел на 7 лет за госизмену Суд приговорил к семи годам экс-главу ОАО "НИПГС" Куранова за госизмену 18 апреля, 11:24 Александр Куранов. Обложка © НИПГС

Суд Санкт-Петербурга отправил на семь лет в тюрьму экс-главу ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова, которого признали виновным в госизмене. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 100 000 рублей", — уточнила Лебедева.

Напомним, гендиректор и главный конструктор ОАО "Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александр Куранов был арестован в Москве летом 2021 года. Его обвинили в передаче научных разработок иностранным спецслужбам.

Авторы Татьяна Миссуми