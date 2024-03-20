В Хабаровском крае завели дело на мужчину, который предложил услуги Украине
ФСБ возбудила уголовное дело о госизмене против жителя Комсомольска-на-Амуре
Сотрудники ФСБ задержали мужчину за шпионаж в пользу Украины. Обложка © УФСБ России по Хабаровскому краю
На жителя Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае завели уголовное дело по статье о государственной измене. Мужчина планировал передать Украине информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
В Хабаровском крае задержан мужчина за шпионаж в пользу Минобороны Украины. Видео © УФСБ России по Хабаровскому краю
"По материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Комсомольска-на-Амуре, причастного к государственной измене", — указано в сообщении.
В ведомстве добавили, что мужчина связался с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины через интернет для передачи данных о деятельности оборонного предприятия в Хабаровском крае. Полученная информация позволила бы Киеву спланировать и осуществить диверсии на объектах и предприятиях ОПК Дальнего Востока.
А ранее Life.ru рассказывал, что бывший курсант российского военного училища получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену. Фигуранта признали виновным в сборе информации, которая могла быть использована против безопасности РФ.