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16 июня, 20:18

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Краснодарским краем

Дежурные системы противовоздушной обороны засекли и уничтожили украинский беспилотник в небе над Краснодарским краем. О пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку рассказали в Минобороны.

По информации ведомства, зенитчики поразили одиночный дрон самолётного типа около 22:00 по московскому времени. О каких-либо последствиях падения обломков БПЛА в Минобороны не уточнили. Сведения о пострадавших тоже не поступали.

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Названа причина, по которой дрон США после разведки у Крыма подал сигнал бедствия

За последние несколько суток российские военные сбили суммарно сотни дронов ВСУ, несколько авиабомб, реактивные снаряды от РСЗО Vampire и HIMARS. Также добычей средств ПВО стали истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8, самолёты Су-27 и Су-25 ВВСУ поражены на аэродромах базирования.

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Илья Пушкарев
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