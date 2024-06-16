Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Краснодарским краем

Дежурные системы противовоздушной обороны засекли и уничтожили украинский беспилотник в небе над Краснодарским краем. О пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку рассказали в Минобороны.

По информации ведомства, зенитчики поразили одиночный дрон самолётного типа около 22:00 по московскому времени. О каких-либо последствиях падения обломков БПЛА в Минобороны не уточнили. Сведения о пострадавших тоже не поступали.