Истребитель МиГ-29, два Ми-8 и "сушки": В Минобороны рассказали о недельной добыче российской ПВО
Минобороны: ПВО РФ за неделю уничтожила МиГ-29 и два Ми-8 ВСУ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 ВСУ. Такие данные привели в пятницу, 14 июня, в Министерстве обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины", — отметили в ведомстве.
Кроме того, на аэродромах базирования российские силы уничтожили вражеские самолёты Су-27 и Су-25.
Кроме того, в Минобороны России заявили, что ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. Также наши войска разнесли склад ракет Storm Shadow и цеха производства дронов.