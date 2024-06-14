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14 июня, 14:02

Истребитель МиГ-29, два Ми-8 и "сушки": В Минобороны рассказали о недельной добыче российской ПВО

Минобороны: ПВО РФ за неделю уничтожила МиГ-29 и два Ми-8 ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 ВСУ. Такие данные привели в пятницу, 14 июня, в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбит истребитель МиГ-29, а также два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины", — отметили в ведомстве.

Кроме того, на аэродромах базирования российские силы уничтожили вражеские самолёты Су-27 и Су-25.

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Кроме того, в Минобороны России заявили, что ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ. Также наши войска разнесли склад ракет Storm Shadow и цеха производства дронов.

Обложка ©

Wikipedia

Никита Осипов
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