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14 июня, 13:36

ВС РФ ответили Киеву 19 высокоточными ударами на попытки атаковать Россию

МО: ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по энергообъектам, питавшим ВПК Украины

ВС РФ в ответ на попытки Киева атаковать объекты на территории России нанесли 19 групповых ударов, в результате которых была поражена энергетическая инфраструктура Украины, обеспечивавшая работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что удары были нанесены в период с 8 по 14 июня.

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Российская армия ударила высокоточным оружием по стоянкам самолётов ВСУ

Напомним, что за прошлую неделю ВС РФ нанесли 27 ударов по энергообъектам ВПК Украины. Также российские военные поразили арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийское имущество, безэкипажные катера, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Никита Никонов
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