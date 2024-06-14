ВС РФ ответили Киеву 19 высокоточными ударами на попытки атаковать Россию
МО: ВС РФ нанесли 19 групповых ударов по энергообъектам, питавшим ВПК Украины
ВС РФ в ответ на попытки Киева атаковать объекты на территории России нанесли 19 групповых ударов, в результате которых была поражена энергетическая инфраструктура Украины, обеспечивавшая работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — заявили в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что удары были нанесены в период с 8 по 14 июня.
Напомним, что за прошлую неделю ВС РФ нанесли 27 ударов по энергообъектам ВПК Украины. Также российские военные поразили арсеналы хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийское имущество, безэкипажные катера, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников.
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