ВС РФ ответили Киеву 19 высокоточными ударами на попытки атаковать Россию

ВС РФ в ответ на попытки Киева атаковать объекты на территории России нанесли 19 групповых ударов, в результате которых была поражена энергетическая инфраструктура Украины, обеспечивавшая работу предприятий военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Нанесено 19 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых были поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что удары были нанесены в период с 8 по 14 июня.