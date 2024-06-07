ВС РФ за неделю нанесли 27 ударов по энергообъектам, питающим ВПК Украины

За минувшую неделю ВС России нанесли 27 групповых ударов по энергообъектам, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Они наносились в ответ на попытки Киева повредить российскую энергетическую инфраструктуру.

"Нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сообщении.

Также ВС РФ били по арсеналам хранения западного вооружения и боеприпасов, ракетно-артиллерийского имущества, безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.