Российская армия ударила высокоточным оружием по стоянкам самолётов ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы украинских вооружённых сил. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ", — говорится в сообщении.