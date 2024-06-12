Российская армия ударила высокоточным оружием по стоянкам самолётов ВСУ
МО РФ: Нанесён групповой удар высокоточным оружием по авиаинфраструктуре ВСУ
Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы украинских вооружённых сил. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ", — говорится в сообщении.
Также удар был нанесён по пункту временной дислокации иностранных наёмников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ.
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