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12 июня, 11:02

Российская армия ударила высокоточным оружием по стоянкам самолётов ВСУ

МО РФ: Нанесён групповой удар высокоточным оружием по авиаинфраструктуре ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы украинских вооружённых сил. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня утром Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолётов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ", — говорится в сообщении.

Также удар был нанесён по пункту временной дислокации иностранных наёмников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ.

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Ранее в Госдуме заявили, что иностранные авиабазы с F-16 станут законными целями для России. В Москве предупредили поставщиков, что самолёты будут уничтожаться ВС РФ с особой тщательностью. За первый сбитый F-16 уже объявлена награда — 15 миллионов рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VASIL KUZMICHONAK

Никита Никонов
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