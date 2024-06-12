Российские военные разбомбили ремонтный завод ВСУ

Российские военные нанесли удар по трубному заводу в Новомосковске Днепропетровской области, где ремонтировалась техника Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на местных жителей.

"Город Новомосковск Днепропетровской области получил прилёт в 1:45 ночи. Удар был слышен в стороне Новомосковского трубного завода", — написал Лебедев в телеграм-канале.

Координатор подполья уточнил, что "на завод заходит железнодорожная ветка", кроме того, на территории предприятия находится "очень много" складских помещений. Местное сопротивление, по словам Лебедева, неоднократно сообщало о том, что на территории завода производится ремонт украинской военной техники. Также там изготавливают детали для ракет и собирают дроны.

Удар пришёлся и по городу Миргороду Полтавской области, прилёт зафиксировали в начале четвёртого утра в районе штаба 831-й авиационной дивизии. Лебедев добавил, что в сторону объекта ехало около десятка машин скорой помощи "с мигалками и без сирен".

Ещё один взрыв около 04:00 произошёл в городе Сумы в районе индустриального парка, где располагаются несколько заводов с железнодорожными ветками. В том же месте, по словам Лебедева, находятся несколько подстанций, машиностроительный завод, завод утяжелённых труб и насосное производство.