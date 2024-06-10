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10 июня, 11:58

Армия России разгромила склад ВСУ, маскировавшийся под детский сад

Подполье: ВС РФ разгромили склад и группу военных ВСУ в сумском Белополье

Российские военные нанесли удары по районам Краснополья Сумской области Украины, где располагался пустующий детский сад, в котором враг хранил снаряды. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных жителей.

"Удар пришёлся в здание пустующего детского сада, который под свои нужды реквизировали бандеровцы. По сообщениям из Краснополья, ни один гражданский человек даже не поцарапался... В Белополье накрыли небольшой склад и около 10 военных", — сказал он.

По словам очевидцев, хлопок был слышен в центре Белополья. Кроме того, Лебедев отметил, что в результате атаки на вражескую армию сорвалась ротация солдат из 30 человек.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские войска разбомбили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ, место подготовки и запуска беспилотников самолётного типа. Также были поражены пункты временной дислокации иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Александра Мышляева
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