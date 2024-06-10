Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Бомбардировочная авиация Воздушно-космических сил РФ нанесла удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". О результатах работы российских Су-34 отчитались в Министерстве обороны.

Для уничтожения противника были задействованы фугасные авиабомбы ФАБ-500. Полутонные боеприпасы оснастили универсальными модулями планирования и коррекции, которые позволили поразить цель с высокой точностью.