ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июня, 03:34

Российская авиация уничтожила опорный пункт ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Бомбардировочная авиация Воздушно-космических сил РФ нанесла удар по опорному пункту ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". О результатах работы российских Су-34 отчитались в Министерстве обороны.

Для уничтожения противника были задействованы фугасные авиабомбы ФАБ-500. Полутонные боеприпасы оснастили универсальными модулями планирования и коррекции, которые позволили поразить цель с высокой точностью.

"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток". Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — рассказали в МО.

ВС РФ уничтожили пункты дислокации операторов БПЛА и иностранных наёмников
ВС РФ уничтожили пункты дислокации операторов БПЛА и иностранных наёмников

На земле тем временем борьбу с укреплениями врага ведут экипажи российских танков. Многотонные исполины уверенно сдерживают натиск беспилотников врага, не оставляя боевикам ВСУ ни единого шанса на успех.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров