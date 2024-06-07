Российский танк пережил атаку четырёх БПЛА и устроил ВСУ огненный шторм под Харьковом
Российский Т-72Б3 пережил атаку четырёх БПЛА и поразил группу ВСУ под Харьковом
Экипаж российского танка Т-72Б3 группировки войск "Север" поразил группу украинских войск, укрывшихся в здании на Харьковском направлении. Перед этим бронемашину атаковала артиллерия ВСУ и рой FPV-дронов, но "Урал" выдержал натиск, сообщил военкор РИА "Новости".
"Выехали на позицию, начали работать, отстрелялись, и буквально через некоторое время нас начали накрывать. Сначала накрыли артиллерией, а потом начали прилетать "птички", FPV-дроны", — рассказал корреспонденту один из танкистов.
По словам бойца, уцелеть "семьдесятдвойке" помогла металлическая конструкция над башней, прозванная на фронте "мангалом" за характерный внешний вид. Как только силы противника иссякли, танк вновь выехал на огневую позицию и произвёл серию выстрелов по дому, где засели силы ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание.
Ещё один подвиг в зоне СВО недавно совершил раненый российский солдат с позывным Маркел. Воин в упор уничтожил украинский танк из гранатомёта, за что был удостоен ордена Мужества. История бойца заслуживает отражения в патриотическом кино о современных героях, к созданию которого недавно призывала актриса Ольга Будина.
VK / Минобороны РФ