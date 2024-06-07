Российский танк пережил атаку четырёх БПЛА и устроил ВСУ огненный шторм под Харьковом

Экипаж российского танка Т-72Б3 группировки войск "Север" поразил группу украинских войск, укрывшихся в здании на Харьковском направлении. Перед этим бронемашину атаковала артиллерия ВСУ и рой FPV-дронов, но "Урал" выдержал натиск, сообщил военкор РИА "Новости".

"Выехали на позицию, начали работать, отстрелялись, и буквально через некоторое время нас начали накрывать. Сначала накрыли артиллерией, а потом начали прилетать "птички", FPV-дроны", — рассказал корреспонденту один из танкистов.