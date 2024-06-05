Раненый боец в одиночку "уложил" модернизированный танк Т-64 ВСУ ударом из "Шмеля"
ВС РФ уничтожили модернизированный танк Т-64 на Авдеевском направлении
Боец Российской армии с осколочным ранением колена в одиночку справился с модернизированным вражеским танком Т-64 во время наступления ВСУ под Авдеевкой. Эпичное видео с уничтожением украинской техники публикует Mash.
Российский боец с осколочным ранением в одиночку уложил модернизированный танк Т-64. Видео © Telegram / Mash
Операторы беспилотников заметили движение в районе авдеевских дач. Разведчики передали информацию раненому бойцу 114-й ОМСБр с позывным Маркел. В считаные минуты солдат среагировал и "уложил" вражеский танк ударом из "Шмеля". За заслуги перед Отечеством военный получил орден Мужества.
Ранее Life.ru сообщал, что на Купянском направлении артиллеристы группировки войск "Запад" с помощью самоходной гаубицы "Мста-С" расправились с миномётным расчётом ВСУ. Как отметил командир отряда, бойцы российского батальона довольно опытные, на их счету такие цели, как пехота, большое количество арторудий, техника и позиции украинской армии.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ