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5 июня, 10:15

Раненый боец в одиночку "уложил" модернизированный танк Т-64 ВСУ ударом из "Шмеля"

ВС РФ уничтожили модернизированный танк Т-64 на Авдеевском направлении

Боец Российской армии с осколочным ранением колена в одиночку справился с модернизированным вражеским танком Т-64 во время наступления ВСУ под Авдеевкой. Эпичное видео с уничтожением украинской техники публикует Mash.

Российский боец с осколочным ранением в одиночку уложил модернизированный танк Т-64. Видео © Telegram / Mash

Операторы беспилотников заметили движение в районе авдеевских дач. Разведчики передали информацию раненому бойцу 114-й ОМСБр с позывным Маркел. В считаные минуты солдат среагировал и "уложил" вражеский танк ударом из "Шмеля". За заслуги перед Отечеством военный получил орден Мужества.

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Ранее Life.ru сообщал, что на Купянском направлении артиллеристы группировки войск "Запад" с помощью самоходной гаубицы "Мста-С" расправились с миномётным расчётом ВСУ. Как отметил командир отряда, бойцы российского батальона довольно опытные, на их счету такие цели, как пехота, большое количество арторудий, техника и позиции украинской армии.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Мышляева
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