Подразделения группировки российских войск "Центр" поразили ряд формирований Вооружённых сил Украины в ДНР, в результате чего ВСУ потеряли до 415 военных, а также около десятка единиц западной техники. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в воскресенье, 12 мая.

"ВСУ потеряли до 415 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину "Козак", три автомобиля, а также 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США", — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, урон нанесён 68-й егерской, 24-й механизированной бригадам ВСУ и 2-й бригаде нацгвардии у Майорска, Евгеновки, Водяного и Семёновки в ДНР. За сутки отражено 10 контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 142-й, 143-й пехотных, 23, 47, 110-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины вблизи Новгородского, Архангельского, Соловьёва, Нетайлова и Уманского в ДНР.