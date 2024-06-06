"Отступать некуда": Актриса Будина сделала важный призыв к российским режиссёрам в стиле политрука Клочкова

Актриса театра и кино Ольга Будина призвала создавать фильмы о новых русских героях, которые каждый день жертвуют собой в зоне проведения спецоперации. Своими взглядами на этот счёт звезда поделилась с "Царьградом".

"Я очень удивлена тому, что до сих пор, несмотря на то что 2,5 года идёт СВО, у нас не появились фильмы о героях фронта и тыла", — призналась артистка.

По словам Будиной, она пыталась отразить суровый быт воинов-освободителей в своём трёхсерийном документальном фильме, но до широких экранов картина не дошла. Актриса уверена, что у режиссёров есть желание снимать патриотическое кино про героев СВО, но для этого им нужна финансовая поддержка и госзаказ.