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Регион
6 июня, 03:47

"Отступать некуда": Актриса Будина сделала важный призыв к российским режиссёрам в стиле политрука Клочкова

Российская актриса Ольга Будина удивилась отсутствию фильмов о героях СВО

Актриса театра и кино Ольга Будина призвала создавать фильмы о новых русских героях, которые каждый день жертвуют собой в зоне проведения спецоперации. Своими взглядами на этот счёт звезда поделилась с "Царьградом".

"Я очень удивлена тому, что до сих пор, несмотря на то что 2,5 года идёт СВО, у нас не появились фильмы о героях фронта и тыла", — призналась артистка.

По словам Будиной, она пыталась отразить суровый быт воинов-освободителей в своём трёхсерийном документальном фильме, но до широких экранов картина не дошла. Актриса уверена, что у режиссёров есть желание снимать патриотическое кино про героев СВО, но для этого им нужна финансовая поддержка и госзаказ.

"Я надеюсь, что он будет сформирован в ближайшее время, потому что ждать больше некуда и отступать нам тоже некуда. Герои есть, они живут, они сражаются, они умирают. И это не только герои фронта, но и герои тыла, потому что сегодня отделить одно от другого невозможно", — подытожила Будина.

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Аналогичный призыв ранее озвучил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В ответ "Мосфильм" отчитался о работе над созданием сразу двух фильмов, посвящённых спецоперации.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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