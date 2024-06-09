ВС РФ уничтожили пункты дислокации операторов БПЛА и иностранных наёмников 9 июня, 11:05 ВС РФ поразили пункты дислокации операторов ударных БПЛА. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска нанесли удар по пунктам расположения операторов беспилотников ВСУ, а также уничтожили места дислокации иностранных наёмников и украинскую военную технику в 131 районе. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены пункты дислокации операторов ударных беспилотных летательных аппаратов ("Птахи Мадяра") и иностранных наёмников, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ в 131 районе", — уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны поразили управляемую ракету "Нептун" и два беспилотника в небе над территорией Белгородской области.

Авторы Татьяна Миссуми