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9 июня, 05:01

Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

Минобороны РФ: Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

"Дежурными средствами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Брянской области", — рассказали в оборонном ведомстве.

Храм повреждён в белгородском посёлке после атаки украинского дрона
Храм повреждён в белгородском посёлке после атаки украинского дрона

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дронов атаковали территории трёх населённых пунктов в Белгородской области. В селе Ясные Зори повреждена крыша в храме. В Петровке осколками посечены фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия. А в Тишанке загорелась хозпостройка. Также после очередной атаки украинского беспилотника без света осталась часть Шебекинского округа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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