Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью
Минобороны РФ: Украинский БПЛА уничтожен силами ПВО над Брянской областью
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Брянской области", — рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дронов атаковали территории трёх населённых пунктов в Белгородской области. В селе Ясные Зори повреждена крыша в храме. В Петровке осколками посечены фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия. А в Тишанке загорелась хозпостройка. Также после очередной атаки украинского беспилотника без света осталась часть Шебекинского округа.
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