ВС РФ поразили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ, место подготовки и запуска БПЛА

ВС РФ за минувшие сутки поразили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ, место подготовки и запуска беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также наши войска поразили пункты временной дислокации иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.