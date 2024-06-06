ВС РФ поразили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ, место подготовки и запуска БПЛА
ВС РФ поразили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ
ВС РФ за минувшие сутки поразили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ, место подготовки и запуска беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также наши войска поразили пункты временной дислокации иностранных наёмников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.
Ранее сообщалось, что средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 19 украинских дронов над Крымом и Белгородской областью. Также наши зенитчики сбили одну ракету "Нептун" над Ростовской областью.
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ТАСС / Алексей Коновалов