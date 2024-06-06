"Нас подло обманули": Пленный наёмник из Колумбии не советует землякам воевать за Украину

Российские военнослужащие взяли в плен воевавшего за ВСУ колумбийца в районе Красногоровки. Бывший полицейский Анхель Карденас Монтилла приехал на Украину, наткнувшись на объявление по поиску наёмников в "Тиктоке". Он рассказал, что прежде не имел боевого опыта, а на Украине получил только "ускоренную подготовку", которая продлилась всего несколько дней, после чего его бросили в пекло.

Рассказ наёмника-колумбийца, попавшего в российский плен. Видео © Минобороны РФ

Колумбиец сдался в плен, когда все его земляки — девять человек — уже погибли.

"Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но, оказалось, они послали нас прямо на линию огня", — рассказывает военнопленный в ролике, опубликованном Минобороны.

По словам колумбийца, иностранцев, таких как он, командование ВСУ просто обманывает, посылая на смерть.

"Мы из-за желания получать такой доход и заниматься чем-то, в чём мы не разбираемся, оказались одной ногой в могиле", — жалуется он.

В российском плену, несмотря на языковой порог, к колумбийцу, по его собственному признанию, относятся очень хорошо, постоянно предлагают еду и воду. А вот украинцы с ним разговаривали грубо.