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6 июня, 08:41

"Нас подло обманули": Пленный наёмник из Колумбии не советует землякам воевать за Украину

Пленный наёмник ВСУ из Колумбии Монтилла: Украинцы нас обманули

Бывший колумбийский полицейский Анхель Карденас Монтилла утверждает, что украинское командование его обмануло. Кадр из видео © Минобороны РФ

Бывший колумбийский полицейский Анхель Карденас Монтилла утверждает, что украинское командование его обмануло. Кадр из видео © Минобороны РФ

Российские военнослужащие взяли в плен воевавшего за ВСУ колумбийца в районе Красногоровки. Бывший полицейский Анхель Карденас Монтилла приехал на Украину, наткнувшись на объявление по поиску наёмников в "Тиктоке". Он рассказал, что прежде не имел боевого опыта, а на Украине получил только "ускоренную подготовку", которая продлилась всего несколько дней, после чего его бросили в пекло.

Рассказ наёмника-колумбийца, попавшего в российский плен. Видео © Минобороны РФ

Колумбиец сдался в плен, когда все его земляки — девять человек — уже погибли.

"Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, но, оказалось, они послали нас прямо на линию огня", — рассказывает военнопленный в ролике, опубликованном Минобороны.

По словам колумбийца, иностранцев, таких как он, командование ВСУ просто обманывает, посылая на смерть.

"Мы из-за желания получать такой доход и заниматься чем-то, в чём мы не разбираемся, оказались одной ногой в могиле", жалуется он.

В российском плену, несмотря на языковой порог, к колумбийцу, по его собственному признанию, относятся очень хорошо, постоянно предлагают еду и воду. А вот украинцы с ним разговаривали грубо.

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Ранее пленный грузинский снайпер заявил о снижении потока наёмников в ряды ВСУ. А украинский военнопленный рассказал о насильственной мобилизации. По его словам, он собирался поехать к другу в гости, однако по пути его внезапно остановила полиция. Сотрудники правоохранительных органов выписали ему повестку и сразу отправили новобранца в военкомат.

Марина Калегина
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