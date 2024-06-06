Адьёс амигос: Из каких стран на Украину едут наёмники и сколько денег им обещают в 2024 году По данным российских военкоров, отслеживающих участие иностранцев в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, весну этого года не пережили как минимум шесть наёмников, приехавших из экзотической Колумбии. Почему они едут умирать в Незалежную? 6 июня, 05:05 С момента начала СВО и по 31 мая 2024 года на Украине зафиксирована гибель как минимум 413 наёмников. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dejan Lazarevic, © Freepik, © Freepik

Судя по сообщениям специализирующихся на участии иностранных вояк телеграм-каналов, последние месяцы на Украине наблюдается очередная волна наёмников. Причём среди них всё больше выходцев из стран Латинской Америки, в частности из Колумбии.

По данным базы убитых иностранцев, чьи имена стали публично известны, с момента начала СВО и по 31 мая 2024 года на Украине зафиксирована гибель как минимум 413 наёмников из числа приезжих. Больше всего российские военные уничтожили прибывших из Грузии — 59 человек, США — 52 человека и 43 вояки из Колумбии.

Солдаты неудачи из Колумбии

Судя по собранным данным, за весну этого года в степях и лесах Незалежной погибли минимум шесть колумбийцев, чьи личности установлены. Четверо из них приехали на Украину в апреле и в итоге не смогли прожить здесь и двух месяцев.

По данным телеграм-канала TrackAMerc, один из них — 24-летний Хоан Алексис Тарасона Ибаньес — приехал, как он думал, "на сафари" из Сан-Хосе-де-Кукуты, это приграничный с Венесуэлой регион на северо-востоке страны. В Незалежной парень вступил в националистический штурмовой батальон "Карпатская сечь". Уже в мае он был убит.

Луис Эдуардо Ноя Перес, позывной Рока, 39 лет, из Антиокии (Колумбия). Успел попозировать на фоне украинских городских пейзажей. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Luis Noya

Другой — 39-летний Луис Эдуардо Ноя Перес. Бывший колумбийский военный, в последние годы работавший охранником. Похоже, на родине за это занятие платили совсем немного — и, поехав за длинным песо, мужчина оказался в Днепропетровской области. Там только-только начал проходить боевое слаживание и за этим занятием был застигнут российским воздушным ударом. Известно, что в Колумбии у него осталась семья.

Вместе с ним погиб и Диего Алехандро Кардона Риос с позывным Эль Перро — он из Тамесиса, западная часть Колумбии. Как и приятель — тоже профессиональный военный. Семьи обоих успели потратиться на долгую дорогу, но вряд ли теперь когда-либо отобьют затраты: колумбийские военные не успели ничего заработать.

Выходец из города Сан-Хуан-де-Пасто Ленер Дэвид Майгуаль Джагуандой приехал на фронт в феврале этого года. 34-летний парень взял позывной Mc Queen и, как многие его колумбийские подельники на Украине, активно зависал в "Чат-рулетке" и пиарился в "Тиктоке". На его странице можно видеть, как он удивлялся редкому для Колумбии снегу и флиртовал с украинскими девушками. Этого баловства хватило меньше чем на три месяца.





Из каких стран едут наёмники на Украину

В начале 2022 года власти Незалежной заявляли, что на стороне Украины воюют 20 тысяч человек из 52 стран. Теперь делиться данными администрация Зеленского не спешит, ссылаясь на секретность, однако, как недавно сообщило международное агентство Associated Press, "профиль бойцов изменился".

Похоже, речь идёт об изменении качественного состава иностранцев: если раньше на Украину со всего мира стекались идейные добровольцы (бороться с "российской агрессией"), то теперь туда скорее едут на заработки. И очень часто билет в один конец покупают выходцы из бедных латиноамериканских стран.





Что до выходцев из Колумбии, Associated Press также рассказало об их бегстве с поля боя под налётом российских БПЛА этой зимой. Интересно, что при этом иностранные журналисты называют их одними из самых профессиональных солдат в зоне СВО, закалённых борьбой с наркокартелями и повстанческими группировками.

В колумбийской армии служит около 250 тысяч человек — она вторая по численности в Латинской Америке после армии Бразилии. При этом ежегодно на пенсию выходят более 10 тысяч человек, из которых сотни отправляются воевать на Украину. Там, если верить западной пропаганде, многие из них, будучи рядовыми бойцами, зарабатывают в несколько раз больше, чем младшие офицеры в Колумбии. Возможно, поэтому иностранцы не сильно горят желанием геройствовать в сражениях, ведь в Незалежную они приехали не умирать, а зарабатывать.

Сколько платят наёмникам

Как сообщают западные пропагандисты, на Украине "любой военнослужащий, независимо от гражданства, имеет право на ежемесячную зарплату до 3300 долларов в зависимости от звания и рода службы. Они также имеют право на получение до 28 660 долларов в случае получения травм — в зависимости от тяжести ран. Если они погибнут в бою, их семьям полагается компенсация в размере 400 000 долларов". Впрочем, наблюдая за регулярными масштабными коррупционными скандалами в среде украинского военного и околовоенного чиновничества, в то, что все иностранцы реально получают подобные выплаты, верится с трудом.

Колумбиец Джаррисон Астудилло Медина, позывной Осо Полар, из Флоренсии — город и муниципалитет на юго-западе Колумбии. Судя по фото, он позировал уже на Украине: где-то раздобыл старую фуражку ВВС СССР. Снимок опубликован на странице колумбийского издания Diario del Huila в "Твиттере". Фото © Х / diariodelhuila

Почему наёмников из Европы станет больше

Кстати, похоже, иностранцев на Украине в ближайшее время может стать ещё больше. Буквально на днях американский телеканал CBS News сообщил, что администрация Джо Байдена планирует перенаправлять часть приехавших в США мигрантов из Латинской Америки на ПМЖ в Грецию и Италию.

Этим якобы займутся специальные центры — так называемые офисы безопасной мобильности. Они позволяют мигрантам из Колумбии, Коста-Рики, Эквадора и Гватемалы подавать заявления на легальный въезд в США. Согласно достигнутым договоренностям с США, Греция и Италия присоединятся к Канаде и Испании в переселении части этих мигрантов. Возможно, в реальности европейские страны окажутся лишь транзитными на их пути на Украину.

Авторы Евгений Кузнецов